Contrecoup du verrouillage de l’Allemagne: une contestation judiciaire concernant le «frein d’urgence Corona» | Politique | Nouvelles

La plainte a été déposée devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande, contre la nouvelle loi allemande sur la protection contre les infections. Les mesures permettraient au gouvernement d’imposer des mesures de verrouillage plus strictes dans les États fédéraux du pays.

Pour que le nouveau «frein d’urgence contre le coronavirus» soit imposé, il faut la signature du président allemand Frank-Walter Steinmeier après avoir été adopté par les législateurs du Bundestag.

Mais la plainte a été soumise à la Cour constitutionnelle avant l’adoption de la loi d’urgence COVID-19 par les législateurs du pays.

La Cour constitutionnelle a le pouvoir d’arrêter la signature de M. Steinmeier.

L’avocat Claus Pinkerneil, basé à Berlin, qui a déposé la plainte, a déclaré à l’agence de presse allemande DPA qu’il avait délibérément déposé la plainte constitutionnelle avant la décision du Conseil fédéral.

M. Pinkerneil a déclaré qu’il préparait également davantage de plaintes juridiques constitutionnelles au cas où la loi entrerait en vigueur.

Un porte-parole de la Cour constitutionnelle n’a pas été en mesure de confirmer si la requête reçue était celle de M. Pinkerneil.

Les électeurs libres du parti allemand ont également déposé une plainte contre la loi, mais l’ont soumise personnellement au président allemand.

Le chef du parti, Hubert Aiwanger, a déclaré que le but de leur plainte était de défendre les «droits à la liberté» des citoyens.

La nouvelle loi d’urgence sur le COVID-19 a été approuvée par la chambre haute allemande plus tôt dans la journée dans le but de lutter contre la hausse des cas d’infection.

La loi devrait donner au gouvernement plus de pouvoirs pour lutter contre la troisième vague du coronavirus, qui comprend l’introduction de couvre-feux entre 22 heures et 5 heures du matin.

Les nouvelles règles, qui s’appliqueraient jusqu’à la fin juin, fixeraient également des limites aux rassemblements privés ainsi qu’aux ouvertures de magasins.

La loi a été rédigée par la chancelière Angela Merkel après que 16 des États fédéraux allemands aient refusé de mettre en place des mesures plus sévères.

Quelque 8000 manifestants anti-lockdown sont descendus dans les rues de Berlin pour faire pression sur le Parlement avant le vote et plus de 150 manifestants ont été arrêtés pour avoir enfreint les règles du COVID-19 et avoir attaqué des policiers.

Des règles de verrouillage plus strictes pourraient être en vigueur dès le lundi 26 avril.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg