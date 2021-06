Contrer les drones : le coût est le facteur le plus important, selon un expert

UAV submersible : Laboratoire de physique appliquée (APL) de l’Université Johns Hopkins. (Source de photos)

Pendant la guerre de Bosnie, les Serbes ont utilisé des hélicoptères avec des mitrailleurs pour voler aux côtés de coûteux drones de l’OTAN et les ont simplement abattus avec des PKM. « C’est une approche simple et rentable », déclare Debajit Sarkar, expert en veille concurrentielle et en études de marché dans l’industrie aérospatiale et de la défense.

« Les radars au sol de l’armée indienne peuvent détecter presque tous les types de drones là-bas en permettant d’utiliser une variété d’armes pour les neutraliser à moindre coût avant qu’ils ne causent des dommages ou des dommages. De même, les systèmes de brouillage et les armes de guerre électronique qui peuvent localiser les sites de contrôle et les emplacements de lancement ennemis sont également utiles dans les opérations de contre-drones », explique M. Sarkar à Financial Express Online.

Comment l’Inde peut-elle faire face aux attaques de drones ?

Selon lui, « Le coût est le facteur le plus important ici. Vous aimeriez quelque chose de simple et peu coûteux qui puisse traiter un grand nombre de cibles… de préférence sans que la cible ne s’en rende compte.

«Un avion à turbopropulseurs légers HTT-40 de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) armé de systèmes de défense aérienne portables de type Igla (MANPADS) sous chaque pylône d’aile pourrait planer pendant un certain temps, détruisant ces drones. En conséquence, attacher des MANPADS à un avion et le lancer en vol vers l’avant à la même altitude que le drone cible rendra un missile comme le Stinger ou l’Igla beaucoup plus puissant et efficace en tant que missile air-air qu’un MANPAD lancé depuis le sol.”

Financial Express Online a fait état de l’offre russe d’IGLA-S (SA-24), sa dernière technologie MANPADS, à l’armée indienne. Cela offre des performances supérieures par rapport aux missiles SA-18 précédents qui sont déjà en service. Ce système est conçu pour être utilisé contre des cibles visibles, notamment des véhicules aériens sans pilote, des missiles de croisière, des avions tactiques et des hélicoptères, de front ou en recul, en présence d’un encombrement naturel (en arrière-plan) et de contre-mesures.

Selon M. Sarkar, « Sur le HTT-40 ou le HAL-Rudra, les forces armées indiennes peuvent ajouter des MANPADS montés sur quatre, ainsi que des roquettes à guidage laser de 80 mm ou 57 mm avec des ogives HE Frag, des obus de canon à guidage laser avec des obus aériens , et, bien sûr, des ATGM HE bon marché guidés par commande et déclenchés comme les missiles Shturm et Ataka, et une large gamme de drones peuvent être anéantis rapidement et efficacement.

Quelle attaque de drones en essaim ?

Pour l’Inde, sa plus grande préoccupation est le Pakistan qui exploite l’utilisation de drones pour larguer des armes et parfois de la drogue dans certaines régions du Pendjab.

Les drones utilisés par les groupes terroristes opérant depuis le Pakistan sont des drones disponibles dans le commerce et les improvisent pour mener des campagnes meurtrières de guérilla contre l’armée indienne

Selon un expert en sécurité, « Il est toujours difficile de tenir un groupe ou une nation pour responsable dans un scénario de frappe de drone. Parfois, n’importe quel groupe terroriste qui pourrait être à la recherche d’une célébrité instantanée pourrait prétendre avoir lancé l’attaque. »

Contrôlés par un humain, ces drones Swarm sont dirigés vers leurs cibles. Bientôt cela va changer. Avec les progrès rapides réalisés par l’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage automatique, la manipulation humaine du drone ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Car ces drones en essaim pourront bientôt prendre des décisions entre eux.

Quant aux militaires de l’OTAN et de la Chine, ils testent déjà des drones unifiés et coopératifs. Ceux-ci peuvent être utilisés pour causer des dommages à l’ennemi.

“Ces créatures intelligentes et bon marché sont inspirées d’essaims d’insectes et vont révolutionner les batailles à venir”, explique M. Sarkar.

