Contributeur Hoy dévasté? « Rien pour perdre la vie »

Aujourd'hui, Driver compte en larmes, son visage en fait les frais

Dans l’une des émissions de l’émission Hoy, une collaboratrice a décidé de s’ouvrir et de partager l’un des moments qui lui causeront tant d’horreur, son visage a conduit à une grande possibilité de perdre la vie.

Une précieuse collègue du programme Hoy a partagé avec ses collaborateurs l’une des expériences les plus terrifiantes, un malheur qui la marquera à vie et qu’aujourd’hui elle est encouragée à compter parmi des larmes ce qui est arrivé à son visage et ce qui l’a fait récupérer.

Il est entré par la mâchoire et est sorti derrière l’oreille, a décrit le collaborateur.

Comme la grande majorité du public fidèle au Programme d’aujourd’hui sachez, la transmission a présidé divers concours au sein du forum, actuellement l’un d’eux est « ¡¡Les stars dansent aujourd’hui! » dans sa deuxième édition.

La réalité qui a été menée par Galilea Montijo elle-même et dans laquelle Andrea Legarreta apparaît également dans le jury parmi d’autres collègues de la matinée de Hoy.

« Rien pour perdre la vie »

L’une des stars du concours, Mariazel, a décidé de partager un moment dévastateur qu’il a vécu, ceci après avoir reçu une forte détonation à la tête, étant victime d’une tentative d’agression, survenue il y a plusieurs années, a-t-il partagé.

La Le concurrent d’aujourd’hui Elle a expliqué dans un programme que l’artefact est entré par son menton et est sorti par l’arrière de son oreille droite, un fait qui l’a conduite aux heures les plus critiques pour tenter de lui sauver la vie.

Je me souviens que j’allais à l’école, je me sentais mal parce que j’étais tout informe ou alors je me sentais, a-t-il expliqué lors de l’émission de téléréalité, « Inséparables ».

Mariazel a expliqué aux personnalités invitées comment elle avait pu retrouver le moral et la volonté de vivre car, en plus, elle avait également perdu sa mère, de sorte qu’à un moment donné « elle irait toucher le fond ».

Je me souviens qu’il m’a dit que tu es plus jolie que jamais et mon estime de moi est montée au ciel et à partir de ce moment-là, il était présent, il a fait référence à son mari, Adrian.

Sans aucun doute, le moment a ému toutes les personnes présentes à l’émission de sorte que certaines des femmes qui étaient à côté de l’également participant à « je tombe de rire« Ils l’ont embrassée avec des larmes, tandis que son partenaire était également infecté par le moment émouvant.