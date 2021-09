Contribution mensuelle au SIP au plus haut niveau historique de 9 923 crores de Rs : vérifiez les tendances et ce que les experts suggèrent maintenant

Investir près de tous les records n’est pas mauvais à condition que l’on envisage au moins 5 à 7 ans via la voie SIP.

La voie des fonds communs de placement pour épargner en vue de ses objectifs financiers s’avère être la bonne voie. D’après les données mensuelles des fonds communs de placement d’août 2021 publiées par l’AMFI, les investisseurs semblent continuer à verser de l’argent dans les fonds communs de placement et même à rééquilibrer leur portefeuille. Selon NS Venkatesh, directeur général d’AMFI, « les flux positifs globaux dans les programmes de MF à durée indéterminée et les indices de marché atteignant un niveau record ont aidé les AUM indiens MF Industry Net à franchir le record de Rs 36 lakh crore en août 2021. “

La participation des investisseurs de détail a également été écrasante, en particulier sur le front du SIP. « AUM de détail à Rs 17,15 crores lakh, près de la moitié des AUM totaux de l’industrie, AUM SIP à un niveau record de Rs 5,26 crores lakh, qui forme désormais un tiers des AUM de détail, augmentation saine des comptes SIP à un record de 4,32 crores et contribution mensuelle SIP à un Le record absolu de Rs 9 923,15 crore reflète la préférence établie et croissante des détaillants pour les fonds communs de placement en tant qu’avenue de création de richesse à long terme », ajoute Venkatesh.

La collecte nette a également été largement soutenue par le NFO lancé au cours des derniers mois. « Il est encourageant de constater une croissance continue des capitaux propres nets aum cette année. Même si une partie de la croissance peut être attribuée aux nouvelles offres de fonds, le sentiment général s’est nettement amélioré pour HNI et les investisseurs particuliers envers les actions. Ces ventes nettes d’actions pour l’exercice ont totalisé env. Rs 1,2 lakh crore », déclare Aashwin Dugal, co-directeur commercial, Nippon India Mutual Fund.

« La tendance à la forte collecte dans les OPCVM actions s’est poursuivie pour le sixième mois consécutif. De nombreux investisseurs qui étaient restés sur la touche reviennent lentement. Cette tendance se reflète également dans les collections record de NFO. Le déclin de la deuxième vague, l’augmentation des vaccinations, la forte reprise des actions dans un passé récent et la stabilité des marchés malgré la deuxième vague ont contribué au confort et à la confiance des investisseurs, a déclaré Arun Kumar, responsable de la recherche, FundsIndia.

Passer aux actions

Un transfert clair de l’argent d’autres actifs semble avoir lieu. Les investissements dans l’or et les titres à revenu fixe manquent d’attractivité ces derniers temps. « Avec des rendements inférieurs sur les instruments de dette, y compris les banques FD et des rendements stables sur l’or, les investisseurs sont impatients d’adopter les fonds d’actions. Sur le plan macroéconomique, le sentiment positif déclenché par une reprise économique meilleure que prévu après la première vague de covid, la position accommodante de la Fed américaine n’a fait qu’ajouter à la forte conviction », a déclaré Aashwin Dugal, Co Chief Business Officer, Nippon India Mutual Fund

Tendances émergentes

Il semble également y avoir 2-3 tendances émergeant des investissements récents dans les fonds communs de placement par les investisseurs. La catégorie des petites capitalisations a enregistré des sorties tandis que l’argent semble se diriger vers les fonds hybrides ou équilibrés.

« En termes de flux nets de fonds communs de placement dans la catégorie Actions, la catégorie Flexicap est en tête du peloton, suivie de Focused, Sectoral/Thematic et Large et MidCap dans cet ordre », a déclaré Umang Thaker, responsable des produits, Motilal Oswal AMC.

« L’industrie continue de voir des entrées nettes en août également, car les investisseurs ont investi 6 863 crores de roupies dans des NFO axés sur les actions. Une chose importante à noter est qu’il y a une sortie nette dans la catégorie des petites capitalisations, ce qui indique que les investisseurs ont peut-être commencé à enregistrer des bénéfices alors que le marché et l’indice des petites capitalisations continuent de monter en flèche. Cela pourrait être une bonne stratégie pour réaliser des bénéfices dès maintenant, en particulier si vos investissements sont dans des fonds à petite capitalisation. » Harshad Chetanwala, planificateur financier agrééCM et cofondateur de MyWealthGrowth.com.

Aashish Somaiyaa, président-directeur général de White Oak Capital, a déclaré : « Un examen granulaire des données de la catégorie des fonds propres et des avantages équilibrés suggère que le flux brut, le remboursement et le flux net pour les mois de juillet et août restent à le même niveau élevé. Mais il y a une diminution significative du flux net pour la catégorie des actions et une augmentation correspondante des flux nets de la catégorie des avantages équilibrés. Cela porte à croire qu’au niveau global de l’industrie, le grand avantage équilibré NFO a suscité beaucoup d’intérêt en passant de la catégorie des capitaux propres à la catégorie de l’avantage équilibré. Du point de vue des investisseurs particuliers, à court terme, ce n’est peut-être pas une mauvaise évolution étant donné les niveaux élevés du marché et la perception du risque généralement plus faible des fonds à avantage équilibré.

« Les dernières données de l’AMFI suggèrent que les investisseurs privilégient les actions. Les sorties dans les petites capitalisations sont conformes aux valorisations élevées dans cet espace et les entrées plus élevées dans l’allocation d’actifs dynamique sont dans la bonne direction, car les investisseurs sont indécis quant à l’allocation de capital dans une stratégie d’actions pures et la stratégie axée sur les valorisations dans l’allocation d’actions est une meilleure stratégie. Nous sommes actuellement dans une phase haussière des capitaux propres en raison de la facilité de liquidité et de flux et les enseignements tirés des précédents marchés haussiers ne consistent pas à investir tout l’argent dans les capitaux propres et une allocation d’actifs de tolérance au risque individuelle doit être effectuée », informe Tarun Birani, fondateur et PDG de TBNG. Conseiller en capital.

Toutes les catégories de fonds n’attirent pas l’argent, car certaines d’entre elles ne se concentrent plus sur les investisseurs. « Les fonds Value/Contra et ELSS continuent d’enregistrer des sorties nettes même ce mois-ci. Les fonds Focused et Flexi Cap ont été le choix d’investissement préféré ce mois-ci avec un maximum de collecte dans ces catégories », explique Gautam Kalia, Head – Investment Solutions, Sharekhan by BNP Paribas.

Investir près des sommets de tous les temps

Si, en tant qu’investisseur, vous n’êtes pas sûr d’investir aux niveaux les plus élevés de tous les temps, voici ce que Rahul Shah, co-responsable de la recherche chez Equitymaster a à suggérer. « Investir près des sommets historiques n’est pas mauvais à condition d’envisager au moins 5 à 7 ans via la voie SIP. Un investisseur ne rendrait pas service à ses rendements à long terme si un krach boursier dans un proche avenir l’effrayait de ses SIP. Il devrait ignorer le bruit du marché et continuer religieusement à faire ses SIP même s’il commence maintenant. Sur une période de 10 ans, peu importe que l’on ait commencé à investir à des sommets historiques ou à des creux de plusieurs années. La patience et la cohérence importent plus ici que le timing du marché. »

« Il n’y a jamais le bon moment pour amorcer le processus d’investissement dans des fonds d’actions. Plus que d’essayer de synchroniser le marché, assurez-vous que votre épargne est exposée aux actions à plus long terme. Ce qui est également important, c’est de s’en tenir à votre modèle d’allocation d’actifs avec des fonds suffisamment diversifiés entre les secteurs et les actifs. Les fonds équilibrés sont une catégorie que les investisseurs peuvent envisager en ces temps », déclare Sanjiv Bajaj, Jt. Président et directeur général, Bajaj Capital.

Comme le dit Dugal, « Même si les marchés ont atteint des sommets historiques, je pense que deux facteurs continueront de renforcer les flux de détail : des rendements relativement plus faibles dans d’autres classes d’actifs au cours des derniers mois et une croyance croissante dans la force fondamentale de l’économie indienne, changements intermittents dans les macros globales, dont les effets seront temporaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.