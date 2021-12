Control arrive à Vanguard dans la nouvelle mise à jour de la saison 1

Le mode de jeu préféré des fans arrive sur Vanguard avec la sortie de la première saison.

Call of Duty a toujours été considéré comme un jeu principalement occasionnel, mais sa base de fans compétitifs est vaste et dévouée. Les règles de la Call of Duty League prévoyant le meilleur des cinq matchs joués sur trois modes de jeu, les fans se sont inquiétés du fait que Vanguard ne propose pas de troisième mode de jeu viable. Aujourd’hui, Control a été annoncé pour la sortie de la saison 1, ce qui signifie qu’un véritable gameplay compétitif peut commencer.

Le contrôle arrive avec la première saison

Control est un mode de jeu compétitif sorti avec Black Ops 4. Instantanément apprécié par la communauté, Control combine Hardpoint et Search & Destroy pour créer un nouveau mode de jeu basé sur la vie au rythme rapide.

Les matchs se jouent au meilleur des cinq, ce qui signifie que la première équipe à remporter trois manches gagne. Les attaquants doivent capturer les deux zones de contrôle ou éliminer les 30 vies des défenseurs. Alors que l’équipe en défense doit garder les zones non capturées pendant toute la durée du tour, ou éliminer l’équipe adverse.

Ce mode de jeu apporte une grande action compétitive et est apprécié par la communauté ; les fans sont donc heureux de le voir revenir le 8 décembre avec la première saison.