Control Center sur iPhone et iPad : Le guide ultime

Control Center est votre guichet unique pour un accès rapide à des dizaines des meilleures fonctionnalités de l’iPhone, telles que les commandes HomeKit, la lecture de musique, la télécommande Apple TV, un scanner QR et bien plus encore. Pour la plupart des contrôles, vous n’avez même pas besoin d’ouvrir une application. Vous pouvez effectuer des actions directement dans Control Center. Voici tout ce que vous devez savoir.

Comment accéder au centre de contrôle

Vous pouvez accéder au Centre de contrôle depuis n’importe quel écran sur votre iPhone et iPad, y compris lorsque vous êtes dans une application ou que vous jouez à un jeu. Tout ce que vous avez à faire est de glisser vers le haut sur iPhone 8, iPhone SE et plus anciens ou de glisser vers le bas depuis le coin droit sur iPhone X et plus récents !

Sur les appareils iPhone avec Face ID

Touchez le haut bord droit de l’écran où se trouvent les icônes de batterie, cellulaire et wi-fi.

Faites glisser votre doigt vers le bas vers le bas de l’écran.

Sur les appareils iPhone avec Touch ID

Touchez le très bord inférieur de l’écran.

Faites glisser votre doigt en haut vers le haut de l’écran.

Comment activer le centre de contrôle sur votre écran de verrouillage

Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous lorsque votre téléphone est verrouillé, le Centre de contrôle peut être désactivé sur l’écran de verrouillage pour vous. Si vous ne le voyez pas lorsque vous faites glisser votre doigt depuis les bords supérieur ou inférieur de votre écran (selon l’iPhone que vous possédez), vérifiez qu’il n’a pas été désactivé dans vos paramètres.

Lancer le Application de paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Identité faciale et code d’accès (ou ID tactile et code d’accès).

Source : iMore Saisissez votre Code d’accès si vous y êtes invité.

Faites défiler vers le bas et tournez le Commutateur du centre de contrôle au.

Comment personnaliser le centre de contrôle

Il existe de nombreuses façons de personnaliser le Centre de contrôle, ce qui signifie que vous pouvez choisir les outils que vous voulez et ne voulez pas voir apparaître. Vous ne pourrez pas modifier le mode Avion, le cellulaire, le Wi-Fi, le Bluetooth, la lecture audio, le verrouillage de l’orientation, la fonction Ne pas déranger, la mise en miroir de l’écran, la luminosité de l’écran et les commandes de volume. Ces contrôles restent dans Control Center.

Vous pouvez toutefois ajouter ou supprimer les éléments suivants :

Raccourcis d’accessibilité Alarme Annoncer des messages avec Siri Apple TV Calculatrice à distance Appareil photo Mode sombre Ne pas déranger pendant la conduite Lampe de poche Accès guidé Audition (écoute en direct) Accueil Mode basse consommation Remarques sur la loupe Scanner de code QR Enregistrement d’écran Reconnaissance musicale Shazam Mode veille Reconnaissance sonore Taille du texte Minuterie Torche Voix Portefeuille mémos

Comment désactiver le centre de contrôle sur l’écran de verrouillage

Si vous ne souhaitez pas accéder au Centre de contrôle sur votre écran de verrouillage, vous pouvez le désactiver entièrement. De cette façon, personne ne pourra utiliser les commandes de votre iPhone ou iPad sans le déverrouiller au préalable.

Lancer le Application de paramètres sur votre iPhone ou iPad.

Robinet Identité faciale et code d’accès (ou ID tactile et code d’accès).

Source : iMore Saisissez votre Code d’accès si vous y êtes invité.

Faites défiler vers le bas et tournez le Commutateur du centre de contrôle désactivé.

Comment désactiver l’accès au Centre de contrôle depuis les applications

Vous ne pourrez peut-être pas désactiver le Centre de contrôle sur l’écran de verrouillage, mais vous pouvez désactiver l’accès dans les applications.

Lancer le Application de paramètres sur votre iPhone ou iPad. Robinet Centre de contrôle.

Tourne le Commutateur Accès dans les applications désactivé.

Tout ce que vous pouvez faire avec Control Center

Maintenant qu’il existe quelques douzaines de contrôles Control Center disponibles, vous vous demandez probablement ce que chacun d’eux fait. Nous avons une liste complète de tout ce que vous pouvez faire avec Control Center afin que vous puissiez vous mettre rapidement à jour.

Des questions?

Vous avez des questions sur l’utilisation du Control Center ? Mettez-les dans les commentaires et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

