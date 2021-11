Control, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age Inquisition et six autres jeux gratuits avec Prime Gaming | Jeux

Collection spectaculaire de jeux que Prime Gaming offre en novembre. Et ce n’est pas un prêt caché, comme les autres… Vous les gardez pour toujours !

Il existe de nombreux services d’abonnement qui ils donnent des jeux tous les mois: PS Plus, Xbox GamePass, Nintendo Online, etc.

Ces plates-formes ne font en fait que vous prêter les jeux, car vous ne pouvez y jouer que tant que vous payez l’abonnement.

Le service Prime Gaming d’Amazon est différent, car une fois que vous obtenez les jeux, vous les conservez pour toujours, même si vous cessez d’être Prime. Et attention les grands jeux qu’il offre en novembre! Vous pouvez les voir dans cette vidéo :

Il y en a trois qui se démarquent bien au-dessus des autres. Le plus récent en Contrôler, une aventure spectaculaire où le protagoniste acquiert des pouvoirs surnaturels. Comprend des extensions.

Un autre classique est L’ascension du Tomb Raider, la version moderne de l’héroïne du chasseur de trésors qui vient d’avoir 25 ans.

Et non moins important est Inquisition de l’âge du dragon, le point culminant des jeux de rôle de Bioware, avant que l’entreprise ne perde toute son essence en passant aux jeux multijoueurs en ligne.

Ce mois-ci, Amazon offrira également six jeux plus modestes : Liberated, Demon Hunter 2, Rogue Heroes, Puzzle Agent 2, Secret Files : Sam Peters et BAFL.

Et aussi des dizaines d’extensions et d’articles gratuits pour des dizaines de jeux multijoueurs.

Pour obtenir ces excellents jeux et les conserver pour toujours, tout ce dont vous avez besoin est un compte Amazon Prime, que vous pouvez obtenir gratuitement le premier mois :

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Avec ce compte Prime, vous vous connectez à Prime Gaming et vous pouvez désormais réclamer les jeux.

Vous les ajoutez à votre bibliothèque de jeux et même si vous cessez d’être Prime, vous les conservez pour toujours.

Gardez à l’esprit que ces titres mentionnés ne seront pas disponibles avant demain, le 2 novembre. La bonne nouvelle, c’est que si vous vous dépêchez, vous pouvez toujours obtenir ceux d’octobre gratuitement…

Et si vous en voulez plus, l’Epic Games Store offre Darq, un jeu d’horreur. A partir de jeudi, il donnera Aven colonie.