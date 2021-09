Control Ultimate Edition et quatre autres jeux rejoignent Stadia Pro en octobre

Stadia Pro ajoutera cinq autres jeux à son catalogue pour que les abonnés puissent réclamer et jouer sans frais supplémentaires pour le mois d’octobre, a annoncé Google dans un article de blog aujourd’hui.

À partir du vendredi 1er octobre, les membres Stadia Pro peuvent réclamer le jeu de construction multijoueur Hello Engineer – Early Access, le jeu de société à quatre joueurs Cake Bash, le jeu de plateforme cinématique Unto The End et le jeu de tir époustouflant de Remedy Entertainment, Control Ultimate Edition, qui accompagne certains des les meilleurs jeux Stadia.

Le dernier jeu Stadia Pro est DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure, un jeu sur la création de liens avec votre cheval et l’exploration de la campagne, et sera lancé sur la boutique Stadia pour 40 $ le 1er octobre. ‘ match de football annuel FIFA 22 pour 60 $ et aventure 3D à quatre joueurs The Addams Family: Mansion Mayhem pour 40 $.

Google a noté que le jeu multijoueur de lutte contre les incendies en coopération en ligne Embr recevra un jeu multiplateforme avec les versions Steam et console le jeudi 30 septembre, et l’extension Corrupted Horizons pour le jeu de stratégie au tour par tour Phoenix Point sera disponible dans la boutique Stadia le 1er octobre pour 5 $.

La société a également déployé l’option Phone Link dans l’application Stadia aujourd’hui, permettant aux joueurs de lier des contrôleurs tiers compatibles ou d’utiliser leurs smartphones comme contrôleurs avec n’importe quel appareil compatible Stadia sur un téléviseur.