Contrôle, concurrence et coopération : le ministère de la Coopération doit aplanir les distorsions résultant des subventions de l’État

C’était un aveu indirect de l’échec de l’État socialiste avec tous ses contrôles sur l’économie.

Juillet est un mois important dans l’histoire économique de l’Inde. Le 24 juillet 1991, l’Inde a décidé de libérer l’esprit d’entreprise du secteur privé en procédant à une importante suppression des licences de l’industrie et en réduisant les tarifs sur une multitude de produits de base. C’était un aveu indirect de l’échec de l’État socialiste avec tous ses contrôles sur l’économie. Malgré d’âpres débats et des doutes sur ce nouveau mouvement directionnel, l’économie indienne a commencé à se redresser. Dans les années qui ont suivi, en particulier au cours des deux dernières décennies, l’Inde a enregistré presque le double du « taux de croissance hindou de 3,5% » (un terme inventé par feu Raj Krishna). Cela a été fait avec humilité, par un universitaire devenu ministre des Finances, Manmohan Singh, avec le soutien politique de PV Narasimha Rao.

Mais cela a-t-il aidé l’agriculture? Les changements de politique commerciale de Manmohan Singh ont amélioré les termes de l’échange pour l’agriculture et ont profité à des millions d’agriculteurs. Les exportations agricoles ont augmenté, mais cela a également entraîné une hausse des prix intérieurs. Avant qu’une réponse de l’offre ne puisse survenir, le Congrès n’avait plus de pouvoir et les contrôles à l’exportation sont revenus pour faire baisser les prix alimentaires nationaux.

En 1991, Manmohan Singh a également déclassé le secteur laitier, mais la vive opposition de Verghese Kurien l’a dilué en déclassement partiel par le décret sur le lait et les produits laitiers de 1992. Ce n’est qu’après 10 ans, en 2002, que le secteur laitier a été totalement le gouvernement d’Atal Bihari Vajpayee. L’évolution du secteur laitier depuis est une preuve suffisante que la concurrence entre les coopératives et les entreprises a profité à des millions de producteurs laitiers du pays.

Sans aucun doute, Kurien a « inventé » la roue originale du modèle Amul, c’est-à-dire collecter le lait de millions de petits agriculteurs marginaux, le transformer et le distribuer aux consommateurs. Mais, avec l’entrée du secteur privé, les rouages ​​sont devenus des ailes et la croissance du secteur laitier s’est accélérée. Aujourd’hui, les deux achètent à peu près les mêmes quantités et la croissance du secteur privé organisé est encore plus rapide que celle des coopératives.

Le sujet des coopératives est important car, en juillet 2021, le gouvernement Modi a créé le ministère de la coopération, faisant de l’Inde peut-être la première nation à en avoir un. Il faudra attendre son plan pour voir comment il envisage de faire avancer le pays. Cependant, l’expérience des coopératives en Inde est mitigée, plus d’échecs et peu de succès.

La performance des coopératives dans le secteur financier, qu’elle soit rurale ou urbaine, est médiocre à moyenne en termes de part dans le crédit global, de mise à niveau technologique, de NPA et même de fraudes. On pense que les banques coopératives urbaines ont effectué d’énormes transactions pendant la démonétisation, annulant les gains attendus de l’exercice. Les coopératives sucrières du Maharashtra, initialement présentées comme des modèles de développement, s’effondrent maintenant et nombre d’entre elles sont vendues au secteur privé. La liste est interminable.

Mais, permettez-moi de revenir au lait. C’est ici que la performance du champion coopératif, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF), avec la marque d’affiche de l’AMUL, a été la plus réussie. Qu’est-ce qui a fait son succès ? Au départ, beaucoup de capital à des conditions très avantageuses pendant l’opération Flood. Mais, plus important encore, un leader comme Kurien qui croyait au professionnalisme et aux affaires, et qui tenait la politique à l’écart. Il croyait fermement et vivait pour soutenir les producteurs de lait, parfois même au détriment des consommateurs. Mais, malgré le grand succès des coopératives laitières au Gujarat, il ne s’est pas propagé aux autres États avec autant de succès. Regardez UP, le plus gros producteur de lait – les coopératives ne sont pas très présentes. Près de 60 % des achats de lait de toutes les coopératives en Inde proviennent de deux États : le Gujarat et le Karnataka.

L’histoire de Karnataka est quelque peu intéressante. Dans son zeste de plaire aux producteurs laitiers, Karnataka Milk Federation (KMF), sous le nom de marque Nandini, donne Rs 5 -6/litre supplémentaire aux producteurs. Cette subvention est accordée par le gouvernement de l’État et s’élevait à environ Rs 1 260 crore au cours de l’exercice 20. KMF achète beaucoup de lait, puis le jette à des prix inférieurs sur le marché pour les consommateurs. Cela fait baisser les prix dans les États voisins comme le Maharashtra, détruisant la fortune des producteurs de lait du Maharashtra. Si le Maharashtra et le Karnataka étaient deux pays différents, le Maharashtra serait en conflit avec le Karnataka à l’OMC au sujet du dumping du lait sur le marché. Mais, puisqu’il s’agit d’États voisins, à qui se plaignent les agriculteurs du Maharashtra ? Si le ministère de la Coopération du Centre peut aplanir ces distorsions dans les politiques de prix de l’État dues aux subventions, il rendra un grand service au pays.

Les coopératives ont désespérément besoin d’une mise à niveau technologique. Si le ministère de la Coopération peut accorder des prêts à taux réduit pour les innovations et la modernisation technologique, je n’ai aucun problème. Mais pourquoi ne pas étendre les mêmes conditions au secteur privé et voir la magie de la transformation de l’Inde ? Des règles du jeu équitables sont essentielles pour déterminer quel modèle convient le mieux à l’Inde.

Il n’y a rien de « parfait » dans ce monde. Tous les modèles ont leurs inconvénients, mais le besoin est de soutenir celui qui dépend le moins de l’argent des contribuables. Et enfin, le ministère de la coopération peut-il assurer la moindre ingérence politique dans le fonctionnement des coopératives ? Si les coopératives sont dirigées par des IAS et/ou des dirigeants politiques, sans grand professionnalisme, alors je crains que les contribuables n’aient à payer la facture du jeu de captation du pouvoir de quelqu’un.

L’auteur est professeur titulaire de la chaire Infosys pour l’agriculture, ICRIER

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.