Contrôle de relance supplémentaire à venir si vous avez l’un de ces emplois

Certains des emplois les plus stressants et les plus ingrats que les gens ont occupés pendant la pandémie comprennent quelques-uns qu’il est si facile de tenir pour acquis. Espérons que ce n’est plus autant le cas, la crise du COVID-19 nous ayant idéalement ouvert les yeux et nous a rendus plus attentionnés et reconnaissants envers tout le monde autour de nous. C’est pour cette raison, en fait, que les travailleurs de certaines de ces professions (comme les éducateurs) reçoivent de nouveaux chèques de relance. Dans de nombreux États du pays, les paiements sont versés aux enseignants, ainsi qu’à certains travailleurs essentiels qui ont travaillé, par exemple, comme employés d’épicerie pendant la pandémie.

Les paiements sont un bonus et se veulent un « merci » bien mérité pour leur travail pendant la pandémie de coronavirus.

Enseignants et certains travailleurs essentiels

Un contrôle de relance, montré avec une enveloppe sur le dessus. Source de l’image : Kristoffer Tripplaar/Sipa USA via AP Images

Cela survient alors que les efforts de relance du gouvernement fédéral se terminent pour 2021. Il ne reste plus qu’un de ces paiements pour l’année. Et ça arrive dans moins de deux semaines.

Il s’agit d’une référence à la sixième et dernière vérification du crédit d’impôt pour enfants, qui doit sortir le 15 décembre. Comme pour les vagues précédentes de ces paiements, il enverra très probablement quelque 15 milliards de dollars à environ 36 millions de familles avec enfants admissibles.

Pendant ce temps, les États s’efforcent de plus en plus d’envoyer leurs propres chèques de relance. Dans certains États, ces efforts ciblent le plus large éventail de destinataires possible. Un peu comme des mini-versions des paiements de relance fédéraux, où la principale exigence est que les bénéficiaires soient simplement des citoyens de l’État. Le programme californien Golden State Stimulus en est un exemple.

Dans d’autres cas, ces chèques ont été envoyés exclusivement à certains types de personnes (qui effectuent certains types de travaux).

Nouveaux chèques de relance

En septembre, le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé des paiements de secours en cas de pandémie dans ce sens. Cela fait partie d’un effort plus important de 700 millions de dollars pour aider les travailleurs agricoles et alimentaires. En conséquence, un paiement unique de 600 $ sera versé aux travailleurs agricoles et à la main-d’œuvre américaine de l’emballage de viande.

Une partie des 700 millions de dollars, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, servira également à aider les employés des épiceries.

Pendant ce temps, les États qui envoient (ou qui ont déjà envoyé) des fonds de relance aux enseignants comprennent la Floride, la Géorgie et le Michigan.

Les enseignants et les administrateurs de Floride ont reçu une prime de 1 000 $ plus tôt cette année. Et ces dernières semaines, le gouverneur de l’État Ron DeSantis a proposé une autre série de paiements de bonus. Certains enseignants et employés d’école en Géorgie devraient également recevoir 1 000 $. Même chose avec les éducateurs du Michigan. Un autre bonus de 1 000 $ là-bas.

Vérification du crédit d’impôt pour enfant

Pour rappel, des millions d’Américains reçoivent également le dernier paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants ce mois-ci.

Sachez également que l’IRS enverra une lettre début 2022 à ces mêmes destinataires. Il contiendra des détails importants sur les chèques que vous avez reçus cette année. Et vous l’utiliserez pour préparer votre prochaine déclaration de revenus fédérale.

Sur une note connexe, vous obtiendrez également un avantage complémentaire aux six chèques lorsque vous préparerez votre déclaration fédérale. À ce moment-là, vous pourrez demander la deuxième moitié du crédit d’impôt pour enfants.