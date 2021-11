Contrôle des dommages : Travis Scott dit qu’il financera les funérailles de 8 personnes tuées au concert d’Astroland

COMTÉ DE HARRIS, TX. (LE COMTE) — Musicien Travis Scott dit qu’il paiera les frais funéraires des huit victimes d’une vague meurtrière de foule lors de son festival Astroworld le 5 novembre.

Huit personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées lors du set de Scott la semaine dernière, les morts étant âgés de 14 à 27 ans. John Hilgert, 14 ans, était un jeune passionné de baseball qui a obtenu des billets Astroworld pour son anniversaire ; Franco Patino était un étudiant étudiant en génie biomédical pour aider sa mère; Brianna Rodriguez était une aspirante danseuse « belle et vibrante » ; Danish Baig était un employé d’AT&T qui serait mort en essayant de sauver sa femme ; et Rudy Peña était le plus jeune de cinq frères et sœurs, un ancien joueur de football au lycée étudiant la justice pénale au Laredo College.

Les autorités recueillent toujours des informations sur les victimes, qui comprenaient également le meilleur ami de Franco, étudiant et graphiste Jacob Jurinek ; étudiant en informatique Axel Acosta; et Madison Dubiski, étudiante à l’Université du Mississippi.

Scott a également annoncé qu’il s’était associé à BetterHelp pour fournir une thérapie en ligne gratuite aux participants dans le besoin.

Scott remboursera également tous les participants de son festival Astroworld. Le concert s’est terminé en tragédie le week-end dernier.

Selon XXL, Scott rembourserait les spectateurs qui ont assisté à son événement annuel à Houston qui a fait huit morts et 25 autres hospitalisés.

Le rappeur ne se produira pas non plus pour son set prévu au Day N’ Vegas Festival ce week-end à Las Vegas. Travis a été réservé comme tête d’affiche pour l’événement de deux jours et devait se produire le samedi 13 novembre.

Une source proche du rappeur l’a décrit comme étant « trop ​​désemparé pour jouer ».

Vendredi 5 novembre, après des mois de préparation et de taquineries, Travis Scott a organisé son festival Astroworld au NRG Park dans sa ville natale de Houston. Cependant, les choses ont empiré une fois qu’une vague de foule s’est produite lors de sa performance, obligeant les fans à se comprimer vers la scène vers 21 heures.

Des centaines de participants à l’événement, qui aurait réuni près de 50 000 personnes présentes, étaient coincés dans la vague. Le festival, qui a été officiellement déclaré événement de masse, s’est soldé par huit morts tandis que 25 personnes ont été hospitalisées. Sur les deux douzaines de personnes transportées à l’hôpital, 11 ont subi un arrêt cardiaque.

Faits en bref : le comté de Harris est un comté situé dans l’État américain du Texas, situé dans la partie sud-est de l’État, près de la baie de Galveston. Au recensement de 2010, la population était de 4 092 459 habitants, ce qui en fait le comté le plus peuplé du Texas et le troisième comté le plus peuplé des États-Unis – Wikipédia.

