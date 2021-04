Contrôle des exportations américaines affectant la production indienne de vaccins

Les lignes de production en Inde, produisant au moins 160 millions de doses de vaccin Covid par mois, s’arrêteront dans les semaines à venir, à moins que l’Amérique ne fournisse 37 articles critiques, a rapporté The Economist.

Un rapport publié dans The Economist a déclaré la semaine dernière que la milliardième dose de vaccin Covid-19 avait été produite.

Le fait que le prochain milliard de doses pourrait être produit d’ici le 27 mai montre à quel point la capacité de fabrication s’est considérablement développée au cours des six derniers mois, selon Airfinity, une société d’analyse.

«Pourtant, cette ambition est menacée par les contrôles américains des exportations de matières premières et d’équipements. Les lignes de production en Inde, produisant au moins 160 millions de doses de vaccin Covid par mois, s’arrêteront dans les semaines à venir à moins que l’Amérique ne fournisse 37 articles critiques », indique le rapport.

Plus tôt, le plus grand fabricant de vaccins au monde, le directeur général du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a appelé vendredi le président américain Joe Biden à lever l’embargo américain sur l’exportation de matières premières pour la production de vaccins Covid-19.

SII fabrique Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Le vaccin n’est pas seulement utilisé en Inde, mais également exporté vers un certain nombre de pays.

Marquant le pseudo Twitter du président des États-Unis, Poonawalla a écrit: «Respecté @POTUS, si nous voulons vraiment nous unir pour vaincre ce virus, au nom de l’industrie des vaccins en dehors des États-Unis, je vous demande humblement de lever l’embargo de les exportations de matières premières hors des États-Unis afin que la production de vaccins puisse augmenter. »

Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a presque doublé au cours des deux derniers mois, se rapprochant du taux d’infection le plus élevé que le monde ait connu pendant la pandémie, la distribution inégale des vaccins est non seulement un scandale moral, mais autodestructrice sur les plans économique et épidémiologique, Le chef de l’agence des Nations Unies pour la santé a déclaré vendredi lors d’une réunion ministérielle spéciale du Conseil économique et social (ECOSOC).

«L’équité en matière de vaccins est le défi de notre temps», a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de son allocution d’ouverture. «Et nous échouons.»

Conduisant ce point à la maison, il a déclaré que sur les 832 millions de doses de vaccin administrées, 82% sont allées dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire de la tranche supérieure, tandis que 0,2% seulement ont été envoyés à leurs pairs à faible revenu. Dans les seuls pays à revenu élevé, une personne sur quatre a reçu un vaccin, un ratio qui chute brutalement à 1 sur 500 dans les pays les plus pauvres.

Variantes à propagation rapide, utilisation incohérente et assouplissement prématuré des mesures de santé publique, fatigue face aux restrictions sociales et inégalité «dramatique» dans la couverture vaccinale; tous ont conduit à un pic alarmant de nouveaux cas et de décès, a-t-il déclaré.

Le chef de l’OMS a appelé les pays disposant de suffisamment de vaccins à couvrir «plusieurs fois» leur population à faire des dons immédiats à COVAX.

En mars, l’OMS a appelé tous les pays à abandonner les restrictions à l’exportation de vaccins et de composants vitaux, car la ruée vers les injections de Covid-19 met la pression sur l’offre mondiale, a rapporté le Irish Times.

Plusieurs pays à travers le monde ont imposé des interdictions ou des restrictions sur les exportations de doses et d’ingrédients de vaccins clés au milieu d’une ruée vers les stocks, provoquant des blocages dans les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques internationales complexes qui pourraient ralentir les progrès pour mettre fin à la pandémie, a averti l’organisme mondial de la santé, conformément à la rapport.

«Certains pays ont imposé des restrictions légales à l’exportation de fournitures essentielles. Cela met des vies en danger dans le monde entier. Nous appelons tous les pays à ne pas stocker les fournitures nécessaires de toute urgence pour accélérer la production de vaccins », a déclaré le chef de l’OMS.