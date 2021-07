Contrôle des prix d’expiration de l’option COMEX ⋆ 10z viral

par Craig Hemke, Sprott Money :

Certains d’entre vous se demanderont pourquoi il est utile de documenter le truquage des prix évident par les banques. La réponse? Parce que remarquablement, il existe encore des « analystes », dont beaucoup tiennent en haute estime la communauté des métaux précieux, qui prétendent que le mécanisme de tarification est juste, honnête et exempt de manipulation des prix.

Pour le post de cette semaine, utilisons simplement deux exemples récents pour faire le point.

Premièrement, il y a cette dernière révélation du ministère américain de la Justice dans ses poursuites en cours contre les stratagèmes de manipulation des prix dans le commerce des métaux précieux. Voici le lien complet de Bloomberg :

Quelques captures d’écran « faits saillants » sont publiées ci-dessous :

Les apologistes de longue date des Bullion Banks et de leur système de tarification diront que tout cela est de l’histoire ancienne et que l’usurpation n’est pas vraiment une manipulation, de toute façon. Cependant, ce n’est clairement PAS de l’histoire ancienne, comme le montre cette récente mise à jour sur l’enquête en cours du DoJ sur le bureau des métaux précieux de JP Morgan :

Et enfin, pour preuve que la manipulation des prix de la Bullion Bank se poursuit à ce jour – malgré les arrestations, les avertissements et les amendes – je soumets la dernière semaine d’action sur les prix de l’or du COMEX, avant l’expiration des options sur l’or du COMEX du 21 août à la clôture du COMEX. le mardi 27 juillet.

Le 22 juillet, dans notre article matinal habituel pour les abonnés de TF Metals Report, j’ai écrit que personne ne devrait s’attendre à une quelconque remontée des prix jusqu’à l’expiration de l’option COMEX le mardi 27. Pourquoi? En raison du « sweet spot » facilement identifiable de la douleur financière minimale pour les banques émettrices d’options. Voir ci-dessous:

Un simple examen de l’intérêt ouvert restant à divers niveaux de grève a permis ce genre de détermination. Et ce n’est pas seulement ce mois-ci ! Les banques tentent de truquer le prix en fonction de leur gain financier à chaque expiration d’option, et si vous ne comprenez pas et ne suivez pas ces informations, vous vous retrouverez souvent confondu et pris au dépourvu dans ces événements mensuels.

Comment les pupitres de négociation de la Banque accomplissent-ils systématiquement cet exploit ? Voici une explication simple que j’ai trouvée la semaine dernière chez ZeroHedge :

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, 1800 $ est le « sweet spot » de perte minimale pour The Banks :

De plus, il y avait une incitation à éviter une baisse en dessous de 1775 $ et/ou un rallye au-dessus de 1825 $ :

Et donc, comme vous vous en doutez, et comme nous l’avons vu se dérouler au cours des cinq derniers jours, le prix de l’or du COMEX a été tiré à plusieurs reprises à 1800 $ comme par aimant.

Et maintenant, avec la clôture du COMEX à 1 h 30 HAE le mardi 27 juillet, le prix s’est stabilisé à quelques centimes de 1800 $, comme prévu IL Y A CINQ JOURS. La magie? Non. Juste une simple analyse de manipulation.

Alors, au final, quel est l’intérêt du post de cette semaine ?

Si vous pensez que le prix de l’or est déterminé d’une manière ou d’une autre sur un marché libre et équitable, dépourvu des efforts de manipulation des prix de la Banque, vous vous trompez lourdement. La manipulation des prix de l’or et de l’argent n’a pas pris fin en 2016. Elle se poursuit encore aujourd’hui. Cependant, comme pour toutes les distorsions et manipulations, lorsque la fin viendra, le retour à la moyenne et au prix « naturel » sera choquant. Dans ce cas, après avoir été limité à la baisse pendant des décennies grâce à une offre non allouée et synthétique, le prix réinitialisera inévitablement les multiples à la hausse. En attendant, la reconnaissance de cette manipulation en cours est vitale pour comprendre ces « marchés ». Si vous comprenez le comment et le pourquoi de la manipulation des prix de la Banque, vous pouvez utiliser ces connaissances à votre avantage pour planifier vos acquisitions régulières de métal physique.

Et terminons cette semaine en insistant à nouveau sur le point #3 ci-dessus. Beaucoup craignent que ce système de manipulation des prix, en place depuis 1975, ne se poursuive indéfiniment. Je peux vous assurer que ce ne sera PAS. Au lieu de cela, un moment viendra où la fraude à outrance des marchés dérivés s’effondrera. Lorsque cela se produira, il sera rappelé de la même manière qu’Hemingway a décrit la faillite – le système de tarification actuel échouera « progressivement, puis soudainement ».

Ceux qui continuent à planifier cet événement inévitable seront récompensés et, surtout, protégés lorsqu’il se produira enfin.

