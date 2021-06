Contrôle massif des billets : Indian Railways collecte 9,5 crore de roupies en 2 mois auprès des passagers sans billet

Un total de 1,50 lakh de cas de voyageurs sans billet/irréguliers ont été détectés entre la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021.

Indian Railways, dans ses efforts pour fournir de meilleurs services aux utilisateurs de chemin de fer de bonne foi ainsi que pour limiter les voyages en train sans billet, a mené régulièrement des campagnes intensives contre les voyages sans billet et irréguliers. Dans le but de s’assurer que seuls les passagers ferroviaires de bonne foi voyagent dans les trains conformément aux directives émises par le gouvernement et conformément au protocole Covid-19, la division de Mumbai de la zone ferroviaire centrale effectue régulièrement des contrôles intensifs des billets dans les banlieues et les non-banlieues / Trains express du courrier. Selon les détails partagés par Central Railways, au mois de mai 2021, jusqu’à 54 000 cas de passagers sans billet/irréguliers ont été détectés et Rs. 3,33 crore ont été réalisés comme pénalité.

Le chemin de fer zonal a mentionné qu’il s’agissait de 32 000 cas dans la section suburbaine donnant un montant de 1,65 crore Rs et de 22 000 cas dans la section non suburbaine donnant un montant de 1,68 crore Rs. Selon Central Railways, un total de 1,50 lakh de cas de voyageurs sans billet/irréguliers ont été détectés entre la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 dans des trains non suburbains et des trains de banlieue réalisant une pénalité de 9,50 crore Rs. Par ailleurs, 1269 cas de non-port de masque ont été détectés par des équipes spéciales du personnel de contrôle des billets, réalisant un montant de Rs 2 40 645 comme amende au cours de la période du 17 avril 2021 au 2 juin 2021.

Selon la zone ferroviaire centrale, en outre, 2018 cas de déplacements non autorisés enfreignant la loi sur la gestion des catastrophes ont également été détectés par le transporteur national. Au cours de la période du 28 avril 2021 au 31 mai 2021, un montant de Rs 10,09,000 a été réalisé à titre d’amende. Le chemin de fer zonal a en outre appelé tous les passagers ferroviaires à voyager avec des billets de train appropriés et valides afin d’éviter tout inconvénient et de voyager dans la dignité et de suivre toutes les directives imposées par le gouvernement pour la pandémie de Covid-19.

