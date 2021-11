Contrôle parental sur Netflix, un outil peu connu mais utile – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Netflix, comme de nombreux autres médias et applications tels que YouTube ou TikTok, comprend le contrôle parental. La plateforme de vidéo à la demande propose des contenus pédagogiques pour nos fils et filles, mais aussi de nombreuses autres œuvres audiovisuelles qui ne sont pas adaptées à leur âge. Parmi les séries animées, nos enfants peuvent également avoir accès à d’autres séries déconseillées aux mineurs. Les laisser utiliser notre compte Netflix sans surveillance peut être dangereux, c’est pourquoi les contrôles parentaux offerts par la plateforme sont parfaits pour la tranquillité d’esprit des parents.

« Le jeu du calmar », ou « Le jeu du calmar » En raison de sa traduction en espagnol, elle est devenue la série la plus regardée de l’histoire de Netflix. Ce titre a suscité quelques inquiétudes quant à son contenu violent, créant plusieurs débats. L’une des nombreuses controverses est que les parents devraient tenir compte de l’âge des enfants. séries et films et utiliser les contrôles parentaux mis à leur disposition sur différentes plateformes de streaming telles que Netflix, HBO Max, Disney ou Amazon Prime Video, entre autres.Scène de la série la plus réussie de Netflix, The Squid Game. (photo : Le Monde)

Evidemment, le premier contrôle est celui d’une vie, lorsqu’une série ou un film se déguste avec toute la famille. Avant de diffuser chaque épisode d’une série ou d’un film, la plupart des plateformes mettent en garde contre les classes d’âge et les éléments « ne conviennent pas à certains âges ». qui peuvent apparaître dans de tels épisodes, comme des scènes sexuelles, ou des sons mauvais et violents. Dans ces cas, il appartient aux parents de continuer à regarder.

Qu’est-ce que le contrôle parental Netflix ?

Expliquez d’abord ce que les contrôles parentaux de Netflix incluent, car de nombreuses personnes ne connaissent pas cette fonctionnalité. Aujourd’hui, Toutes les plateformes numériques disposent de systèmes de sécurité pour contrôler le contenu, en particulier pour les jeunes membres de la famille. Les parents sont déjà abonnés à des services de streaming comme Netflix, mais il est aussi de leur responsabilité de les utiliser efficacement.

Netflix intègre donc des contrôles parentaux pour limiter l’accès des enfants en fonction de leur âge ou de certains contenus. Même si un enfant ne le sait pas, cela peut se retrouver dans des films et séries mauvais, effrayants, violents ou sexuels. Pour éviter tout cela, il est préférable d’activer le contrôle parental Netflix.

Les contrôles parentaux de Netflix vous permettent de restreindre le contenu adapté à l’âge.Netflix utilise des classes d’âge de +0, +7, +12, +16 et +18 dans vos films pour marquer l’âge recommandé pour voir une œuvre audiovisuelle. Avec l’utilisation de cet outil, nous pouvons contrôler que nos enfants ne voient que le contenu recommandé à l’âge que nous, en tant que parents, jugeons approprié. Découvrez comment activer le contrôle parental sur Netflix. (photo : Expériences LG)

Comment activer le contrôle parental sur Netflix

1. Tout d’abord, vous devrez créer un profil distinct pour votre fils, votre fille ou le plus jeune de la maison. Pour ce faire, vous devez saisir Netflix et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe.

2. Sur la page principale de la plateforme, vous devez cliquer sur « Gérer les profils » et trouvez l’icône plus (+) pour en ajouter un nouveau.

3. Dans ce nouveau profil, il vous demandera de entrez un nom et sur la droite, il dira si vous voulez créer ce nom pour les enfants. Contrôle parental Netflix. (photo : Qore)

4. En poursuivant cette option, Un profil sera créé affichant directement uniquement le contenu adapté aux enfants de moins de 7 ans. Les garçons et les filles trouveront du contenu comme celui que vous pouvez voir sur cette image.

Les profils Netflix peuvent également être configurés avec des contrôles parentaux pour d’autres âges plus avancés, c’est-à-dire pour les enfants de 8, 9, 10 ans ou plus.

1. Pour ce faire, vous devrez revenir à la page d’accueil et cliquer à nouveau sur « Gérer les profils ».

2. Lorsque vous cliquez sur l’icône en forme de crayon sur le profil de l’enfant, une page apparaîtra avec des options pour personnaliser le compte. Dans la rubrique « Définition de l’âge », vous devrez cliquer sur modifier. Gérer les profils sur Netflix. (photo : Maître d’ordinateur)

3. Il vous demandera le mot de passe de notre compte Netflix pour vérifier que le propriétaire est celui qui modifie les paramètres.

4. Par la suite, l’âge du mineur dans la maison est choisi de manière à ce qu’apparaissent des titres adaptés à son âge. De plus, sur cette page, vous nous autorisez à restreindre des programmes spécifiques.

Contrôle parental sur Netflix avec un code PIN

Vous pouvez définir un mot de passe pour votre profil Netflix afin que les enfants ne soient pas attirés par votre profil en dehors des heures convenues avec les mineurs du foyer.

1. Pour ce faire, vous devez d’abord accéder à votre profil. Une fois à l’intérieur, vous devez cliquer sur son icône où un menu déroulant apparaîtra dans lequel vous devrez cliquer sur l’option « Compte ».

2. Cliquez ensuite sur le compte pour lequel vous souhaitez définir un mot de passe et choisissez dans le menu déroulant « Profil de verrouillage ». Bloquer le profil sur Netflix. (photo : ABC de Séville)

3. Avant de générer une clé de profil spécifique, il demandera le mot de passe de notre compte pour vérifier que le propriétaire effectuera la modification. Vous pouvez ensuite générer un code à quatre chiffres pour un profil.

Nous pouvons répéter cette même action avec le reste des configurations.

Source : Infobae