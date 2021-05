Contrôle rigide de la presse par Team Biden ⋆ .

Tout le monde savait instinctivement que la Maison Blanche Biden obtiendrait une énorme coopération et une couverture médiatique positive de la part des médias «d’information», après les prétendus jours de Donald qui assombriraient la démocratie. Mais le contrôle du récit par l’équipe Biden peut ressembler davantage à une mainmise.

Le 10 mai, Politico a révélé: «Si vous avez récemment lu une citation d’un fonctionnaire de l’administration dans un journal ou un reportage, il y a de fortes chances que l’équipe de communication de la Maison Blanche ait eu l’occasion de l’éditer en premier.»

La Maison Blanche Biden exige fréquemment que des entretiens avec des responsables de l’administration soient menés sur le territoire de «l’arrière-plan avec approbation des citations», selon cinq journalistes de la Maison Blanche qui ne sont pas de Politico. Cela signifie que vous soumettez vos citations de fonctionnaires de l’administration, puis la Maison Blanche l’approuve. «Cette pratique permet à la Maison Blanche une mesure supplémentaire de contrôle alors qu’elle tente de créer une couverture médiatique.»

«Craft» est un mot plus délicat pour «manipuler».

Ce n’est pas entièrement nouveau. Obama l’a fait aussi. Trump a essayé, moins souvent. Politico suggère que les journalistes hésitent à dire non à l’utilisation de «l’arrière-plan avec approbation des citations», car cela pourrait les désavantager par rapport à leurs concurrents. Les rédacteurs en chef qui veulent ce sentiment «d’initié» dans leurs articles vont faire pression sur les journalistes pour qu’ils acceptent. L’accès est tout. La résistance est apparemment futile.

Cela souligne quelque chose de très important pour les consommateurs de médias. Méfiez-vous du fait que des sources officielles (et partisanes) dictent de grandes quantités d’histoires aux journalistes. Ils approuvent les citations, ils parlent de la terminologie préférée – une «mesure de contrôle supplémentaire».

La rédactrice du magazine new-yorkais Olivia Nuzzi a écrit sur la façon dont la Maison Blanche maintient désormais le langage politique. Des mots comme «crise frontalière» ont été décriés. La frontière est un «défi». Nuzzi a fait valoir qu ‘«une approche très particulière et rigide du langage est une forme de gouvernance elle-même, tout comme l’était une approche imprudente et incendiaire sous Donald Trump.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à Nuzzi: «Nous n’allons tout simplement pas nous laisser entraîner dans la boue des arguments de droite sur le choix des mots.» Comme d’habitude, les journalistes libéraux sont intimidés de ne pas avoir l’air de «droite». Au lieu de cela, les journalistes ont été poussés à ne pas utiliser la «crise», puis des médias serviles comme l’Associated Press ont officiellement ordonné aux journalistes d’éviter la «crise».

La conversation de Nuzzi avec Psaki est intervenue avant une interview de podcast de David Axelrod dans laquelle Psaki a admis avoir dit au président Biden de ne pas trop dialoguer avec les journalistes. Ce n’est «pas quelque chose que nous recommandons». Ils préfèrent les discours en conserve et les messages soigneusement organisés sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas que Biden… improvise de façon improvisée, comme le jour où il a constaté la «crise» à la frontière sur le terrain de golf.

Naturellement, ce contrôle rigide de la presse est suivi d’admiration. Axelrod a dit à Nuzzi ce que l’équipe de Biden a accompli: «Ils ont effectivement maximisé son sérieux et sa décence. Ils ne lui ont pas permis de se trouver dans des situations où il peut s’égarer. Ils ont minimisé ses conférences de presse, même si ces interrogateurs des médias lui disent à quel point il est moral et décent.

Cela souligne qu’une partie de ce contrôle n’a pas besoin d’être appliquée. Comme l’a dit un initié présumé de Biden à Nuzzi, “Biden est le président le plus libéral que nous ayons eu – et le public pense qu’il est modéré.” Cette distorsion idéologique vient naturellement aux journalistes libéraux.

Alors oubliez cette idée de la presse comme des misérables tachés d’encre et des diseurs de vérité rebelles. Maintenant, à Bidenland, il n’y a pas de révélations «bombes», seulement une législation «historique» pour «reconstruire et investir en Amérique». Les extraits sonores font presque toujours ressembler Biden à un homme d’État qui ne dit que les choses les plus sensées en faveur de tout ce qui est bon. La «discipline du message» est palpable, et les «bulletins d’information» du matin et du soir sonnent généralement plus comme des émanations agréables de publicité.