Contrôles et soldes| Critique de livre — The Custodian of Trust: A Banker’s Memoir par Rajnish Kumar

Normalement, on s’intéresse à la jeunesse d’une célébrité dans le domaine du showbiz ou du sport, ce qui incite les gens à écrire à leur sujet. Quand il s’agit d’un banquier, il y aurait très peu d’intérêts, surtout si l’auteur est issu d’une banque du secteur public. L’autobiographie de Rajnish Kumar, ancien président du SBI, est une déviation de cette perception.

Une section sur la vie de Kumar nous fait découvrir ses débuts et ses expériences dans diverses branches du SBI à l’intérieur du pays. SBI forme tout le monde sur le tas en prenant la personne à travers différentes responsabilités dans diverses divisions de sorte qu’au moment où une personne dirige la banque, on soit pleinement familiarisé avec tous les aspects de la banque. On ne peut pas en dire autant de la plupart des chefs de banque du secteur privé, qui obtiennent le statut de PDG sans vraiment connaître les subtilités d’un travail bancaire. En fait, il est intéressant de noter que les OSP échouent rarement sur les processus et les procédures parce que tout le monde doit gérer les chèques, les casiers, les prêts et, plus important encore, les personnes. C’est pourquoi ils ont tendance à être plus empathiques lorsqu’il s’agit de la gestion des personnes.

Rajnish Kumar, cependant, frappe assez fort dans son livre et appelle un chat un chat. Il n’épargne pas la RBI, même s’il fait preuve de diplomatie lorsqu’il dit que le régulateur a dû avoir des raisons d’accorder une licence bancaire à plusieurs parties privées étant donné que certaines d’entre elles ont fait faillite. Il ne voit clairement aucune logique à accorder plus de licences à des parties privées qui n’ont pas d’engagement à long terme. Il ne mâche pas non plus ses mots lorsqu’il nomme des banques privées qui se démarquent des autres moyennes.

De même, il se demande également si la banque centrale a la bande passante et l’expérience pour surveiller l’ensemble du système financier, couvrant les banques commerciales, les NBFC, les banques coopératives, etc. C’est pourquoi une fois que nous sortons du cadre de la banque commerciale, il devient de plus en plus difficile de surveiller ces institutions.

Il incite les lecteurs à réfléchir sérieusement à l’assurance-dépôts. Oui, nous sommes tous heureux que les dépôts jusqu’à 5 lakh soient désormais couverts par une assurance. Mais alors, jusqu’à présent, l’assurance-dépôts n’a guère été invoquée chaque fois qu’il y a une crise car la RBI ne laisse jamais tomber les banques. Si tel a été le cas, y a-t-il alors une logique de charger ce coût sur les banques ?

Kumar rend le livre vraiment engageant en abordant divers problèmes et en les disséquant jusqu’à la corde. Nous pouvons sentir ce que les banquiers ont vécu pendant la période de démonétisation, avec plusieurs circulaires émises par la RBI. Il souligne également que personne n’a pensé à la taille des billets dans les guichets automatiques, ce qui a causé beaucoup d’inconfort.

Avec des souvenirs de quelques incidents plus légers dans sa carrière, y compris s’habiller pour rencontrer le président à Londres ou traiter avec la soi-disant mafia dans les intérieurs du pays, on trouverait le récit intéressant.

Sans vraiment écarter le blâme sur les NPA, il dit avec force au lecteur que toutes les grandes infrastructures que nous voyons et dont nous nous réjouissons, y compris les aéroports, sont là aujourd’hui parce que les PSB ont contribué de manière significative à leur financement. Certes, les choses ont dérapé, mais le problème était plus dans la manière dont ces projets ont été repris. Ce n’était donc pas seulement une affaire de banque par téléphone, ce que les gens aiment dire. Même les IF n’ont pas bien fait sur ce point en raison des défis fondamentaux de l’infra-finance. Les routes ont des problèmes d’acquisition de terres, d’électricité avec la disponibilité de charbon, d’acier avec l’extraction de minerai de fer, etc. Et avec tous les problèmes environnementaux qui se posaient fréquemment, les projets devaient forcément rencontrer des problèmes. Il explique pourquoi PPP a échoué dans l’électricité et les routes mais a réussi dans les aéroports, car les contrats étaient bien structurés. Ainsi, il n’est pas d’accord avec le concept de sale douzaine qui a été inventé par les médias en parlant de l’IBC.

L’auteur nous présente également les détails du fiasco de Jet Airways ainsi que toute la crise de la NBFC. L’imbroglio Yes Bank est expliqué en détail. Par conséquent, pour toute personne dans le secteur du crédit, il s’agit d’une bonne connaissance pour connaître la position du banquier le plus puissant du secteur. Le point qu’il insiste constamment dans son livre est que les banquiers ne sont pas toujours à blâmer, et toutes les entreprises non plus, comme on l’a prétendu. Ce message est puissant et établit un équilibre car il nous demande d’être plus perspicaces lorsque nous portons des jugements sur les questions des PAN.

De manière assez significative, ce qui ressort est un chapitre sur le développement des personnes dans SBI. C’est quelque chose dont les gens parlent rarement. En fait, la plupart des biographies ou des autobiographies d’entreprise sont pleines du protagoniste. Mais ici, nous avons l’ancien président de la plus grande banque, qui est aussi dans le secteur public, parle beaucoup de la tradition de gestion des personnes.

C’est un facteur de différenciation avec le secteur privé où il s’agit presque toujours d’un petit groupe de personnes qui semblent conduire les organisations. Dans le cas du SBI, ce sont clairement les gens, comme l’explique l’auteur.

Le livre a été appelé le dépositaire de la confiance. Est-ce égoïste ? La réponse est non, car à travers le récit, le dépositaire est l’institution appelée SBI, qui n’a jamais été personnalisée. Inutile de dire que la banque se renforcera avec le temps.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

