Contrôleurs de grille Novation Launchpad maintenant à partir de 100 $

Nous avons repéré des offres notables sur les Launchpads Novation aujourd’hui. Amazon propose désormais le Novation Launchpad X Grid Controller pour Logic Pro et Ableton Live sur 159,99 $ expédié. C’est 40 $ ou 20% de réduction, ce qui correspond au plus bas de 2021 et au meilleur prix que nous puissions trouver. Récemment mis à jour pour fonctionner main dans la main avec l’énorme mise à jour Logic Pro d’Apple (ainsi que le logiciel d’enregistrement Live d’Ableton), ces contrôleurs offrent un contrôle pratique de vos pistes et de vos sons dans Logic Pro comme jamais auparavant. Vous recherchez 64 pads RBG pour jouer des notes / batterie ou déclencher des boucles, des commandes de transport (lecture, arrêt, volumes, sourdines, panoramiques, etc.), et la possibilité de tout personnaliser pour déclencher / contrôler à peu près tout ce qui se trouve à l’intérieur de Logic Pro. Noté 4 étoiles ou plus par plus de 1600 clients Amazon et vous pouvez avoir une bien meilleure idée de ce à quoi vous attendre dans notre journal Live Loops Launchpad en cours ici. Offres supplémentaires et détails ci-dessous.

Amazon propose également le contrôleur de réseau compact Novation Launchpad Mini MK3 pour 99,99 $ expédié. C’est une légère réduction de 10 $, mais correspondant également au plus bas que nous ayons suivi cette année, et une excellente occasion de plonger dans le monde du Launchpad à moins 100 $. Celui-ci est à peu près le même avec moins de contrôles d’application supplémentaires en dehors des 64 pads RBG. Les mêmes cotes s’appliquent à ce modèle et vous pouvez utiliser notre guide pratique et notre tableau de comparaison pour décider quel modèle correspond le mieux à vos besoins.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, vous pouvez obtenir une plongée approfondie sur ce que l’on attend de ces contrôleurs Launchpad à l’intérieur de Logic Pro dans notre série de journaux en cours:

Pendant que nous parlons de production musicale, assurez-vous de consulter le nouveau clavier Q mini MIDI pour Mac et iOS d’Alesis, notre examen de l’hybride USB-C Tula Mic, et la nouvelle variante de podcasting New Marantz USB-C, ainsi que le Clavier Hammer 88 Pro de M-Audio.

En savoir plus sur le Novation Launchpad X:

64 pads RVB – Les pads RVB vous donnent un reflet parfait de votre session Ableton Live, ce qui facilite plus que jamais la visualisation de vos clips. Lancez rapidement vos clips et scènes en appuyant sur un bouton. Les commandes Stop, Solo et Mute rendent le contrôle de vos performances plus facile et plus tactile, aucune souris n’est nécessaire. Trois modes personnalisés – utilisez des composants pour personnaliser les mappages et contrôler tout ce qui est MIDI facilement à partir du Launchpad Mini. Petit, léger – La conception mince et légère du Launchpad Mini signifie qu’il s’intégrera dans n’importe quelle configuration, n’importe où.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!