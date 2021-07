Contrôlez le temps que vous avez passé sous Windows 10 et ne vous surchargez pas | La technologie

in

Personne n’aime trop travailler, nous avons donc trouvé un outil capable d’éteindre l’ordinateur lorsque les heures de la journée de travail ont déjà été respectées.

Le télétravail a été une bénédiction pour de nombreux utilisateurs, tandis que pour d’autres, cette nouvelle façon de travailler consiste à passer la journée devant l’écran d’ordinateur. Il est très courant de passer des heures supplémentaires lorsque vous faites du télétravail.

Être à la maison brouille le sentiment des horaires ou du temps alloué à l’entreprise. Ce n’est pas fortement recommandé, car la logique est de travailler les heures que vous avez été embauchées et, en plus, si vous avez des heures supplémentaires, elles devraient également vous être facturées.

Sous Windows, il n’y a pas de moyen spécifique de mesurer les heures et de se déconnecter automatiquement de l’ordinateur. Mais nous avons trouvé un outil qui permet tout cela et bien plus encore, bien que la meilleure chose soit qu’il soit totalement gratuit.

L’outil s’appelle WinExit 1.0, il est disponible en espagnol et il n’est pas nécessaire de l’installer sur l’ordinateur Windows 10 car il s’agit d’un programme portable. Donc, tout ce que vous avez à faire est de l’exécuter pour qu’il commence à fonctionner.

Pour télécharger le programme, il vous suffit d’aller sur le lien suivant, à partir de là, il nous mènera au Web où il est hébergé et nous pouvons choisir si nous le voulons pour 32 bits ou pour 64 bits. Le téléchargement démarrera automatiquement juste après le choix et vous n’aurez plus qu’à décompresser le fichier téléchargé.

Lors de l’exécution du fichier, une fenêtre apparaîtra avec de nombreuses actions à effectuer : arrêter, redémarrer, suspendre, hiberner, verrouiller et fermer la session. Le processus de configuration est le même pour toutes les options, nous allons donc essayer d’éteindre l’équipement.

Après avoir choisi de désactiver, ce que vous avez à faire est de décider de l’heure à laquelle cela sera fait. Vous pouvez mettre les deux en chiffres à partir du moment où il est allumé. Par exemple, si nous nous connectons à 9 heures du matin et terminons le travail à trois heures de l’après-midi. Dans la configuration on le mettrait pour s’éteindre en six heures.

Ainsi, l’ordinateur de bureau ou portable ne s’éteindra qu’après les six heures configurées dans le programme. Il peut également être défini pour les jours et les heures au cours de ces jours. Aujourd’hui, nous sommes le 12 juillet, nous pouvons le configurer pour qu’il s’éteigne le 15 juillet à quatre heures de l’après-midi.

Ce deuxième mode d’utilisation peut avoir du sens lorsqu’il s’agit de tâches dans lesquelles on laisse le matériel allumé longtemps comme, par exemple, le rendu de pièces audiovisuelles.

Des actions rapides peuvent également être effectuées, bien que cela ait encore moins de sens car elles peuvent être effectuées à partir du menu d’arrêt de Windows 10 lui-même.

C’est un outil très intéressant pour contrôler le temps que l’on passe devant l’ordinateur. Il sert à la fois à éviter de trop travailler et à programmer des heures d’utilisation, donc de ne pas passer autant de temps devant un écran.