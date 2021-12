Contrôlez l’intelligence artificielle de Google pour chanter des chants de Noël personnalisés avec ses boules de gelée | La technologie

Les drôles de chanteurs d’opéra de Google reviennent pour Noël et nous invitent à chanter des chants de Noël, avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Google utilise sa plateforme Google Arts et Culture, pour beaucoup de choses. Il a présenté une multitude de projets artistiques et culturels, mais aussi expériences d’intelligence artificielle.

L’un des plus curieux et amusants est Blop Opéra, la quatuor de chanteurs gélatineux qui rentrent à la maison pour Noël, pour chante-nous des chants de Noël.

La chose intéressante à propos Blop Opéra c’est que les chansons ne sont pas enregistrées: les boules gélatineuses chantent vraiment, lisant la partition de la chanson, et s’adaptant aux changements que l’on peut apporter à leurs voix.

Nous devons d’abord accéder au site Web de Blob Opera et toucher Ouvrir l’expérience.

On passe le petit tutoriel qui apparaît, et on peut contrôler les quatre chanteurs d’opéra aux allures de gelée.

Si vous voulez qu’ils chantent des chants de Noël, activez le bouton Let It Snow, en forme de sapin de Noël, dans le coin inférieur droit de l’écran.

Ensuite, vous pouvez choisir 8 chants de Noël différents, tous bien connus :

Mettez un chant de Noël et voyez comment L’intelligence artificielle de Google l’interprète, en utilisant les quatre types de voix : ténor, contre-ténor, baryton et basse.

Tu peux étirez ces boules gélatineuses avec la souris ou votre doigt, pour changer votre interprétation.

Étirez les gouttes de haut en bas comme de la gomme pour changer de ton, ou aller-retour pour changer la vocalisation.

L’intelligence artificielle de Google, en utilisant l’apprentissage automatique, ajustez le reste des voix à ces changements, afin que la chanson ne se désaccorde pas.

C’est une façon amusante et originale de chanter des chants de Noël le jour de Noël. Si vous avez des enfants à la maison, ils vont sûrement adorer…

Découvrez d’autres expériences intéressantes de Google Arts & Culture dans sa page Web.

Ne manquez pas ces autres jeux Google pour divertir les plus petits jusqu’à l’arrivée du Père Noël.