Contrôlez vos lumières avec cette prise intelligente d’extérieur, en vente sur Amazon

Offrez l’ambiance à vos invités sans avoir à brancher manuellement vos lumières à chaque fois. En investissant dans vos lumières extérieures, vous serez en mesure d’éclairer certaines zones de votre cour. Peu importe qu’il s’agisse de projecteurs, de guirlandes lumineuses ou simplement de lumières pour aider à créer l’ambiance. En installant des lumières extérieures, il apporte une toute autre perspective à votre maison. Si vous êtes quelqu’un qui aime recevoir, vous avez probablement une bonne configuration de porche, de terrasse ou d’arrière-cour pour que ces fêtes se poursuivent jusqu’au bout de la nuit. Vous aurez besoin de quelque chose pour que les lumières s’allument quand vous le souhaitez. Amazon est un excellent endroit pour vous aider à trouver quelque chose. Si vous cherchez 50 pieds de guirlandes lumineuses, il existe une offre en ce moment qui vous fera économiser 23% sur certains. Ensuite, vous pouvez les programmer avec un prise intelligente extérieure, l’une des dernières ventes d’une journée d’Amazon.

Les Prise intelligente extérieure Treatlife est une prise de gradation intelligente qui fonctionne très bien pour une installation extérieure. Il vous aidera à tamiser vos lumières à différents niveaux et peut être contrôlé de différentes manières. Normalement, vous paierez 33 $ pour un et cela en vaut vraiment la peine. Mais aujourd’hui seulement, vous pouvez en acheter un à 20 % de réduction et économiser 6,60 $ !

Smart Dimmer Plug Treatlife Outdoor Smart Plug Fonctionne avec Alexa et Google Home, Light Dimmer A… Prix catalogue : 32,99 $ Prix : 26,39 $ Vous économisez : 6,60 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une prise intelligente d’extérieur avec une tonne de fonctionnalités

Les Prise intelligente extérieure Treatlife est un achat intelligent pour tous ceux qui aiment l’ambiance dans leur espace extérieur. Aucun concentrateur n’est requis, vous pouvez donc simplement le brancher sur une prise. Il peut être contrôlé via l’application Smart Life / Treatlife où que vous soyez. Cela nécessite l’accès à une connexion Wi-Fi 2,4 GHz.

Le contrôler avec votre voix est un niveau supérieur, car il peut ajuster les niveaux de luminosité de 1% à 100% à l’aide d’Alexa ou de Google Assistant. Vous pouvez trouver le réglage que vous aimez et vous rappeler de quel niveau il s’agit. Vous pourrez programmer les réglages du lever et du coucher du soleil pour qu’ils se déroulent à ces heures de la journée. N’oubliez pas que tout cela est réduit pour une seule journée, vous devrez donc vous dépêcher et en attraper un.

En savoir plus sur ce produit

Accrocher cela pour seulement 26,39 $ est une bonne affaire. Cela a également beaucoup de sens, surtout si vous détestez brancher et débrancher manuellement vos lumières. Il ne prend pas beaucoup de place non plus. Cela s’insère facilement dans une prise pour vous ou une rallonge. Jetez un oeil à plus d’informations pour cela prise intelligente extérieure et dépêchez-vous d’économiser.

Créez des horaires personnalisés pour allumer et éteindre Assemblez plusieurs prises intelligentes pour contrôler plus de prises Les modes vacances donnent l’impression que vous êtes à la maison lorsque vous n’êtes pas Fabriqué à partir d’un matériau ABS ignifuge

