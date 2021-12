Contrôlez votre mobile Android sans le toucher, avec des gestes de votre visage | La technologie

Nous avons plusieurs façons de contrôler le mobile, comme celles typiques en touchant l’écran ou par la voix. Eh bien, maintenant, un pas de plus a été franchi et avec l’arrivée d’Android 12, Camera Switches est incorporé, une fonction avec laquelle vous pouvez contrôler le terminal sans les mains, uniquement avec des gestes de votre visage.

Nous avons l’habitude d’utiliser l’écran pour communiquer avec le smartphone, comme nous l’avons toujours fait, même si certains utilisent des gestes au lieu des trois boutons habituels.

Il y a aussi ceux qui font fonctionner le terminal à la voix à l’aide des assistants virtuels dont nous disposons aujourd’hui comme Alexa, l’assistant Google et, pour ceux qui ont des produits Apple, Siri.

Mais maintenant, les utilisateurs de terminaux Android vont pouvoir profiter d’une autre manière, car avec l’arrivée d’Android 12, le visage peut également être utilisé pour effectuer les mêmes actions que nous avons faites jusqu’à présent.

Index des contenus :

Commutateurs de caméra

L’application en particulier est Commutateurs de caméra et est à l’intérieur Android 12 dans la Suite d’accessibilité Android. Là, il peut être activé et fait fonctionner avec les gestes que nous faisons avec le visage.

Les gestes que vous êtes capable de reconnaître de notre visage sont : bouche ouverte, sourire, hausser les sourcils, regarder à gauche, regarder à droite et lever les yeux.

le actions que nous pouvons entreprendre Ces gestes sont Sélectionner, Appuyer et maintenir, Suivant, Précédent, Accueil, Précédent, Faire défiler d’avant en arrière, Accéder aux notifications, Accéder aux paramètres rapides d’Android, Présentation, Désactiver les commutateurs de l’appareil photo, Basculer l’analyse automatique et Inverser l’analyse automatique.

Comment pouvons-nous activer les commutateurs de caméra ?

Heureusement, ce nouveau système de gestes de l’appareil photo, bien qu’il soit sous Android 12 en standard, peut être installé sur n’importe quel smartphone Android doté d’Android 6 ou supérieur.

Nous devons juste téléchargez-le et installez-le depuis le Google Play Store l’application Android Accessibility Suite, qui ajoutera une série de nouvelles fonctions à l’accessibilité de notre système d’exploitation.

Une fois que nous avons installé, c’est lorsque nous pouvons configurer les commutateurs de caméra ou comme ils ont traduit les commutateurs de caméra. Nous devons procéder comme suit :

Allons à Réglages de notre terminal puis nous entrons Accessibilité. A ce moment il faut cliquer sur Contrôles d’interaction ou en Services installés, selon le mobile dont vous disposez. Maintenant, nous allons trouver Basculer l’accessibilité, endroit où il faut appuyer. Nous activons la fonction en cliquant sur le bouton correspondant, qui au début dit désactivé, mais que plus tard il devrait mettre, avec l’autorisation préalable, comme Activé. Immédiatement après, il nous montre trois options pour le type de commutateur (USB, Bluetooth ou appareil photo), devant choisir l’option qui dit Commutateur de caméra et plus tard en cliquant sur Suivant. En plus de nous demander diverses autorisations, le système téléchargera des informations supplémentaires pour le logiciel.

Paramètres de geste

À partir de là, nous allons commencer à configurer les gestes du visage qui seront utilisés pour contrôler le smartphone avec notre visage, puisque nous avons déjà activé les commutateurs de caméra ou comme ils l’appellent en espagnol (d’ailleurs, cela sonne pire) Commutateurs de caméra .

Nous continuons là où nous nous sommes arrêtés au point précédent, pour connaître les étapes suivantes que nous devons effectuer :

A ce moment, il nous demande si nous voulons un juste un geste, c’est-à-dire rechercher des choses sur Android avec un simple mouvement du visage, ou si on veut divers gestes du visage, l’option la plus recommandée des deux. Maintenant, il nous offre trois options telles qu’elles sont Recherche linéaire, recherche par ligne et colonne ou sélection de groupe. La première est une recherche un à un, la seconde recherche par lignes ou colonnes, tandis que la dernière option attribue une couleur à chaque élément, c’est nous qui devons choisir celui que nous voulons. Une fois que vous avez sélectionné celui que vous voulez (nous avons choisi Rechercher par ligne), vous verrez comment il nous permet de configurer les actions au moyen d’un geste. La première chose qu’il nous dit est Attribuer un geste pour Suivant. Ensuite, parmi toutes les options que nous avons dans la partie ci-dessous, nous sélectionnons celle que nous voulons, par exemple, Regarder à droite. Cliquer sur Suivant pour continuer à attribuer des gestes. À partir de là, il nous demande de lui dire quels gestes nous allons faire pour sélectionner, mettre en pause, etc.

Dans tous les cas, nous pouvons les configurer d’une manière différente si nous entrons Réglages, alors nous cédons Contrôles d’interaction (services installés), pour entrer ensuite Accessibilité avec interruptions et trouve où il est dit Réglages, endroit où il faut cliquer.

À l’intérieur, vous pouvez à nouveau attribuer ou modifier les gestes, personnaliser le menu et même réinitialiser tout ce qui concerne la recherche à votre guise.

Comment savoir si nous l’avons activé?

Il est très facile de savoir si ce système de contrôle gestuel est activé, car en haut de l’écran il apparaîtra une icône d’un visage soit en rouge soit en bleu

La couleur sert à nous dire si elle détecte notre visage ou non. C’est-à-dire que s’il apparaît en rouge, cela signifie que le visage n’est pas bien focalisé, apparaissant en bleu au moment où le visage est à l’endroit précis pour fonctionner. Un symbole de pause peut également apparaître au cas où le système serait temporairement suspendu.

conclusion

Le temps que nous avons testé cette façon de contrôler le téléphone, nous l’avons aimé plus que ce à quoi nous pouvions nous attendre au début, bien que nous ayons le même sentiment que la première fois que nous avons utilisé les gestes de l’écran, en éliminant les boutons.

Je veux dire, tout avait l’air très bien, mais a besoin d’une période d’adaptation que tout le monde n’a pas simplement prolongé. Il y a eu beaucoup de gens qui n’ont pas eu la patience nécessaire pour passer par ce processus et, malheureusement, ils ont remis les trois boutons Android typiques.

La même chose se produit avec la question des gestes du visage, car il y aura des moments où nous oublions quel geste nous avons sélectionné pour une action, d’autres fois nous regardons accidentellement où nous ne devrions pas ou nous haussons les sourcils en réaction à quelque chose que nous voyons . et le téléphone l’interprète comme devoir faire ce que nous avons commandé, etc.

C’est pourquoi il faut être très attentif et surtout s’habituer à ce système, même si ce qui est sûr c’est que Il fonctionne très bien, à la fois dans la détection des gestes et dans les tâches à accomplir.

Ce système pourrait-il être l’avenir de l’interaction avec les smartphones ? Seul le temps peut répondre à cette question.