Contrôlez votre téléviseur avec Alexa pour 19,99 $ grâce à cette offre Amazon

Voici le chaînon manquant entre votre téléviseur et la véritable commande vocale mains libres Alexa : Amazon Fire TV Blaster. Il vous permet de contrôler votre téléviseur avec Alexa, et même votre barre de son si vous en avez une connectée. Ce gadget génial est déjà une excellente affaire à 35 $. Mais pour le moment, une vente Amazon à durée limitée l’a ramené à son prix le plus bas de tous les temps. Achetez-en un aujourd’hui et vous ne paierez que 19,99 $, ce qui est vraiment une bonne affaire !

Contrôler la télévision avec Alexa

Vous auriez du mal à trouver une meilleure valeur en ce moment que celle d’Amazon Fire TV Stick Lite ou la mise à niveau Fire TV Stick 4K si vous achetez un nouveau lecteur multimédia en continu. Ils sont déjà des valeurs formidables à leurs prix de détail complets respectifs. Mais Amazon propose des offres à durée limitée qui réduisent le premier à 21,99 $ et le second à 34,99 $. En ce qui concerne le Fire TV Stick Lite, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le Fire TV Stick Lite et le Fire TV Stick «normal». C’est simple. Les dongles sont en fait exactement les mêmes. Mais la télécommande fournie avec la version Lite n’a pas de boutons supplémentaires pour contrôler le volume et allumer votre téléviseur.

Bien sûr, qui se soucie de ces boutons alors que vous devriez utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur de toute façon ?!

Amazon est génial Fire TV Blaster est un accessoire dont tant de gens n’ont jamais entendu parler. Il ne coûte que 35 $ et vous permet de contrôler votre téléviseur en utilisant uniquement les commandes Alexa. Il est utilisé avec un appareil Fire TV et n’importe quel haut-parleur Echo (ou un haut-parleur intelligent Alexa d’une autre marque, bien sûr), vous donnant un contrôle mains libres sur votre Fire Stick et votre téléviseur. Les télécommandes sont tellement 2018 !

Il ne devrait absolument pas être question que le Fire TV Blaster est un accessoire génial à avoir, et c’est certainement une bonne affaire à 35 $. Prenez-en un dès maintenant sur Amazon, et cela ne vous coûtera que 19,99 $ ! Cela correspond au prix bas de tous les temps de ce modèle. Le seul problème est que l’accord ne durera probablement pas longtemps. Vous devrez vous dépêcher si vous voulez entrer dans l’action et contrôler votre téléviseur avec Alexa pour moins de 20 $.

Faits rapides sur Fire TV Blaster

Fire TV Blaster d’Amazon vous permet de contrôler la télévision avec Alexa Vous pouvez également contrôler une barre de son connectée à l’aide de commandes vocales via Alexa Pour que cela fonctionne, vous aurez également besoin d’un accessoire Fire TV ou Fire TV compatible, ainsi que d’un haut-parleur Echo Compatible les modèles incluent Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (2e génération et versions ultérieures), Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max et Fire TV (3e génération). Alexa, monte le volume “Le Fire TV Blaster vous permet même de faire des choses comme changer les entrées HDMI et couper votre barre de son avec votre voix

