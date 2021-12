Controverse chez Bungie : un nouveau rapport révèle des problèmes apparents de toxicité sur le lieu de travail pour le développeur de « Destiny 2 »

(Image de Bungie)

Alors que Bungie célèbre son 30e anniversaire cette semaine, un nouveau rapport brosse un portrait peu flatteur de la culture de travail interne de l’entreprise et détaille également les récents efforts internes de Bungie pour se réformer.

« La bataille pour l’âme de Bungie », par la journaliste de longue date des jeux Rebekah Valentine, publiée sur le média IGN vendredi matin. Il contient des témoignages de 26 employés actuels et anciens de Bungie, basé à Bellevue, dans l’État de Washington, discutant des problèmes systémiques apparents qu’ils avaient rencontrés dans l’entreprise.

Ceux-ci auraient inclus un leadership toxique, des heures supplémentaires obligatoires (connues dans l’industrie du jeu sous le nom de « culture crunch »), une mauvaise communication, un sexisme pur et simple et un service des ressources humaines qui protégeait activement les mauvais acteurs, en particulier les membres de longue date de l’entreprise.

En réaction à l’article d’IGN, le PDG de Bungie, Pete Parsons, a publié une lettre ouverte sur Bungie.net vendredi après-midi. Il commence par des excuses aux employés actuels et passés qui « ont déjà vécu quelque chose de moins qu’un environnement de travail sûr, juste et professionnel chez Bungie », et se poursuit en détaillant les mesures récentes que Bungie a prises pour répondre à des préoccupations telles que celles soulevées dans le Pièce IGN.

Cela inclut une meilleure planification des dates de sortie des extensions majeures de Destiny 2 telles que Shadowkeep et Beyond Light, afin de permettre aux développeurs de travailler à un rythme raisonnable sans avoir à faire des heures supplémentaires obligatoires ; réformer le comité interne de la diversité de Bungie ; et embaucher davantage de femmes et de personnes issues de communautés sous-représentées. Parsons avait déjà écrit un article de presse en septembre pour révéler et discuter des efforts continus de Bungie en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Bungie est le dernier développeur de jeux vidéo à avoir été critiqué pour des problèmes systémiques liés à sa culture interne. Au cours des dernières années, des accusations similaires ont été portées contre de nombreux studios et acteurs de l’industrie du jeu vidéo, comme Ubisoft (Far Cry, Assassin’s Creed), Paradox Interactive (Stellaris, Crusader Kings), Riot Games (League of Legends), Quantic Dream (Detroit: Become Human), The Fullbright Company (Gone Home, Tacoma) et Lab Zero Games (Indivisible).

Les accusations les plus courantes incluent le harcèlement, la discrimination salariale, une culture de « club de vieux garçons » où les employés de longue date de l’entreprise pourraient s’en tirer avec n’importe quoi, et des histoires d’inconduite au travail.

Cela bouillonnait sous la surface depuis 2018, mais est passé à une nouvelle vitesse en juillet lorsque l’État de Californie a déposé une plainte contre Activision Blizzard, le studio de développement fusionné qui publie à la fois Call of Duty et World of Warcraft.

Le procès, qui fait suite à une enquête de deux ans sur Activision Blizzard par le département californien de l’Emploi et du Logement équitables, allègue que les deux moitiés de l’entreprise, Activision et Blizzard, ont favorisé une « culture de travail omniprésente de ‘frat boy’ » où les employées étaient soumis à un « harcèlement sexuel constant ».

Bungie’s Destiny 2 a été joué par environ 38 millions de personnes par mois en 2021. (Bungie Image)

Les accusations portées à la porte de Bungie sont nettement plus légères que le vortex de dysfonctionnement dans lequel Blizzard se serait transformé, ce qui n’est pas une barre haute. La principale différence semble être qu’au moment où les problèmes de Bungie sont devenus publics, Bungie était déjà depuis plusieurs mois dans une série de tentatives actives pour les résoudre.

Alors que Bungie semble avoir été au plus mal pendant la production du Destiny original, les personnes interrogées dans l’article d’IGN ont le sentiment que la culture du lieu de travail de Bungie s’améliore lentement. Les mesures prises comprennent l’utilisation de réunions publiques avec la possibilité de poser des questions anonymes à la direction de l’entreprise ; l’adoption du développement agile ; travail sur la diversité et l’inclusion ; et des tentatives délibérées pour éviter les problèmes qui conduiraient au resserrement.

« Nous ne sommes pas encore le studio que nous avons le potentiel de devenir, mais nous sommes sur la bonne voie », a écrit Parsons dans son article. « Et nous ne nous reposerons pas ni ne ralentirons ces efforts parce que nous reconnaissons que le chemin de l’inclusivité, de la diversité et de l’équité est, en soi, la destination vers laquelle nous aspirons tous. Ceci est essentiel pour réaliser notre vision et réaliser le potentiel de la maison accueillante et équitable de l’excellence créative et technique que Bungie devrait être.

Bungie est peut-être mieux connu pour être le studio qui a créé à l’origine Halo, la série généralement créditée pour avoir mis la Xbox sur la carte. Bungie a été fondé en 1991, racheté par Microsoft en 2000, a sorti Halo : Combat Evolved en tant que titre de lancement Xbox en 2001, est devenu indépendant en 2007 et a cessé de développer des jeux Halo en 2010 après la sortie de Halo : Reach.

Son projet actuel est le jeu de tir en ligne massivement multijoueur Destiny 2, que Bungie a commencé à s’auto-publier en 2019. Cela a apparemment été une décision lucrative pour Bungie, qui a annoncé des plans pour une expansion majeure, y compris un nouveau siège social à Bellevue, Wash ., plus tôt cette année.

Les traqueurs de population indépendants estiment que 38 millions de joueurs se connectent à Destiny 2 sur une base mensuelle. Sa prochaine extension majeure, The Witch Queen, devrait être lancée en février, avec une nouvelle bande-annonce faisant ses débuts au salon des Game Awards 2021.