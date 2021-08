Controverse CSAM : Les trois réponses possibles d’Apple

La controverse CSAM aurait dû être évidente pour Apple, mais il semble que non. Au lieu de cela, l’entreprise a dû se débattre pour répondre alors qu’elle était sous le feu de toutes parts.

La question est : que va faire Apple maintenant ? J’ai ma théorie…

La polémique du CSAM

Nous avons précédemment décrit la séquence des événements.

Apple était déjà mis en retrait lorsque les plans ont été divulgués peu de temps avant que la société ne les annonce. L’expert en cryptographie et sécurité Matthew Green a tweeté les plans, disant que c’était une mauvaise idée. La fuite – qui n’incluait pas les détails des protections d’Apple contre les faux positifs – signifiait que quatre préoccupations avaient été soulevées avant l’annonce. Ensuite, il y a eu l’annonce officielle elle-même. Cela, honnêtement, était en grande partie responsable de la confusion des médias grand public – car il comprenait deux mesures totalement distinctes qui ont été rapidement et à tort confondues dans de nombreux rapports : Numérisation CSAM à l’aide d’empreintes digitales à partir de matériaux abusifs connus Détection par IA des nus probables dans les iMessages envoyés ou reçus par les enfants Les experts en sécurité ont continué à exprimer leurs inquiétudes même après l’annonce, tout comme de nombreux employés d’Apple.

Apple a répondu en divulguant un mémo interne, en publiant une FAQ de six pages et en s’engageant dans une masse de briefings et d’entretiens de fond pour essayer de corriger les malentendus et répondre aux préoccupations bien fondées. Dans l’un d’entre eux, Craig Federighi a admis qu’Apple aurait dû gérer les choses différemment.

Depuis lors, il n’y a eu absolument aucun signe que l’agitation s’estompe. En effet, le nombre d’individus et d’organisations appelant à repenser n’a fait qu’augmenter.

De plus, nous avons découvert qu’Apple scannait déjà iCloud Mail.

Les trois options d’Apple

Apple a maintenant une décision à prendre. Il peut continuer comme prévu, en lançant l’analyse CSAM le premier jour du lancement officiel d’iOS 15. Il peut faire demi-tour et annoncer qu’il a abandonné les plans à la lumière des préoccupations soulevées. Ou il peut faire ce que je considère personnellement comme le plus probable et retarder le lancement.

Apple a bien sûr adopté cette approche avec App Tracking Transparency (ATT), et dans ce cas, les seules objections provenaient des sociétés de publicité et des annonceurs. Les militants de la protection de la vie privée et les clients d’Apple étaient tous en faveur.

L’analyse CSAM est différente. Les militants de la protection de la vie privée et les experts en sécurité se situent généralement entre méfiants et résolument opposés, et il semble en être de même pour de nombreux clients Apple. Les arguments en faveur de la suspension de ce lancement sont bien plus solides que pour ATT.

Abandonner les plans serait probablement trop embarrassant pour Apple. Il a consacré énormément de travail à vendre les avantages et à expliquer pourquoi il considère le déménagement comme sûr. Mais aller de l’avant à un moment où il y a tant d’opposition semble tout aussi improbable.

Donc mon argent est en retard. Soit jusqu’à ce que l’agitation se soit calmée (en supposant que ce soit le cas), soit jusqu’à ce que l’entreprise ait pensé à des garanties supplémentaires.

Si l’agitation s’estompe, alors l’opinion qui prévaut ici chez . est que la fonctionnalité sera discrètement ajoutée à une version de points dont les notes se concentrent sur les caractéristiques principales et n’incluront que l’analyse CSAM sous forme de puce.

Quelle est ton opinion? Veuillez participer à notre sondage et partager vos impressions dans les commentaires.

Participez à notre sondage

