Controverse du CBSE Term I : Comment le conseil central établit-il les documents de questions ?

Les examens du premier trimestre du Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) en cours pour les classes X et XII ont été entachés de deux controverses entourant les documents de questions. La première, une question de l’examen de sociologie de classe XII, a forcé le CBSE à présenter des excuses publiques, la décrivant comme une « erreur ». À cette occasion, la question était : « L’ampleur et la propagation sans précédent de la violence anti-musulmane au Gujarat en 2002 ont eu lieu sous quel gouvernement ?

La deuxième controverse découle d’un passage de compréhension dans le journal anglais de classe X, critiqué comme « rétrograde » et offensant pour les femmes. Lundi, le CBSE a annoncé qu’il abandonnerait ce passage et attribuerait la note maximale aux étudiants pour les questions qui l’accompagnent. Le conseil central a également annoncé qu’il réviserait le processus d’établissement des papiers, a rapporté The Indian Express.

Les personnes impliquées dans l’élaboration d’un questionnaire

L’élaboration d’un document de question CBSE implique deux panels d’experts pour chaque sujet : les modérateurs et les auteurs de papier. Les identités des experts sont confidentielles, même les uns des autres, tandis que les auteurs de papier ne savent pas si le CBSE utilisera leur papier.

En vertu des règlements d’examen du conseil, les modérateurs et les rédacteurs doivent :

Être titulaire d’un diplôme de troisième cycle dans la matière concernée ou dans une matière connexe ;

Avoir au moins 10 ans d’expérience d’enseignement dans la matière concernée au niveau de l’enseignement secondaire/secondaire supérieur/supérieur ; ou travailler dans des agences d’éducation gouvernementales au niveau de l’État ou au niveau national et être impliqué dans l’organisation de programmes de formation continue ou la recherche de matériel d’étude pour les étudiants/enseignants du secondaire/secondaire supérieur.

Le président du CBSE peut également désigner d’autres personnes en rapport avec le sujet.

Règles sur la nature des questions

Les statuts édictent également des instructions aux metteurs en forme et aux modérateurs selon lesquels ils doivent :

Assurez-vous que le questionnaire a été défini conformément au programme, à la conception, au plan directeur et aux manuels ;

Assurez-vous que les questions ne sont pas formulées de manière erronée ou ambiguë, conduisant à une interprétation différente de ce que la question entend transmettre.

Le processus de mise en papier

Le jury prépare plusieurs séries de questions pour chaque examen. Les poseurs de papier, qui varient en nombre, conçoivent chacun un questionnaire. Les papiers de questions passent ensuite à la phase de modération. La modération est assurée soit par une équipe, soit par un modérateur individuel.

Selon les statuts, les modérateurs doivent s’assurer que le questionnaire a été défini conformément au programme, à la conception, au plan directeur et aux manuels, et qu’il respecte la pondération par unité dans le programme de la matière. Les statuts stipulent que les variations de marques sous différentes sous-unités doivent être réduites au minimum.

L’ancien président du CBSE, Ashok Ganguly, a déclaré à The Indian Express que le modérateur avait joué un rôle essentiel. Il a déclaré que les modérateurs devaient s’assurer que les questions étaient correctes, qu’elles utilisaient le langage approprié, qu’elles étaient compréhensibles et que le document pouvait être terminé dans les délais impartis.

Ils sont également responsables de la conception, du plan directeur et de la typologie du papier. La typologie et la conception doivent être faites de manière à ne pas provoquer des esprits impressionnables, a déclaré Ganguly. Il a ajouté que les modérateurs semblaient être devenus semi-qualifiés et ont déclaré qu’ils devaient être mis à niveau et rigoureusement formés.

Les modérateurs rassemblent les questions finales et les soumettent au conseil d’administration.

Implication des responsables du CBSE

Pour des raisons de confidentialité, les questionnaires passent par un nombre très limité d’yeux. Une fois que les modérateurs ont soumis les documents de questions, les responsables du conseil d’administration ne les examinent pas.

Les statuts stipulent que toutes les questions doivent être sous la garde du contrôleur des examens et d’autres agents identifiés par le président.

Ganguly a déclaré à The Indian Express que le contrôleur des examens avait choisi au hasard des jeux de questions à utiliser. Le contrôleur ne lit pas les journaux, a-t-il dit.

Des protocoles de confidentialité sont mis en œuvre pour minimiser les fuites de papier de questions. La politique d’ensembles de papiers à questions multiples est également suivie pour minimiser ces risques. Les modérateurs peuvent soumettre jusqu’à neuf séries de questions différentes pour le même examen, avec des différences parfois aussi mineures qu’une séquence de questions différente.

Dans le cas de l’article en anglais de classe X, le passage controversé est apparu dans une série d’articles de questions. Lorsque le CBSE a abandonné le passage et a décidé d’attribuer la note maximale à toutes les questions qui l’accompagnaient, il a également déclaré qu’il attribuerait la note maximale au passage 1 pour tous les ensembles afin d’assurer la parité.

Changements importants dans l’examen cette année

Pour la session 2021-2022, la structure des examens du jury a radicalement changé. Le programme a été rationalisé de moitié avec deux examens de fin d’études au lieu d’un examen final du jury à la fin de la session. Alors que l’examen final a eu lieu en février-mars, l’examen du trimestre I a commencé en novembre. L’examen du semestre II aura lieu en mars-avril. Le format du papier question a également été modifié, l’ensemble du papier étant désormais sous la forme de questions à choix multiples.

