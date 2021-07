Controverse sur le benchmark OnePlus et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-9-2021/

Encore une autre controverse sur l’analyse comparative de OnePlus

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus a fait l’actualité toute la semaine pour avoir réduit les performances de ses derniers téléphones phares, mais maintenant que la poussière est retombée, il vaut la peine de se plonger dans ce qui s’est exactement passé et quelles sont les implications.

Au cas où vous n’auriez pas suivi l’actualité, voici un bref récapitulatif :

Découvert pour la première fois par Andrei chez AnandTech, il est apparu que le dernier OnePlus 9 Pro souffrait de terribles références de navigateur lors de tests de routine. En y regardant de plus près, Andrei a remarqué que les téléphones passaient vers des cœurs Cortex-A55 moins puissants (et moins gourmands en énergie) au lieu du cœur X1 beaucoup plus rapide. Cela permet d’économiser une certaine durée de vie de la batterie, mais réduit considérablement les performances. La liste des applications concernées comprend 300 des applications les plus populaires sur le Play Store, y compris Chrome, Twitter et autres. Voici une vidéo rapide de 6 minutes qui explique le problème en termes simples que tout le monde peut comprendre.

Désormais, réduire les performances n’est pas nécessairement un gros problème, surtout si cela améliore réellement la durée de vie de la batterie. Si vous ne pouvez pas remarquer les vitesses plus lentes dans l’utilisation quotidienne sans utiliser un logiciel d’analyse comparative, cela semble être une victoire pour les consommateurs.

Cependant, de nombreux fans sont (à juste titre) contrariés que leur nouveau smartphone à 1 000 $ qui promet les meilleures performances de sa catégorie ralentisse son processeur dans presque toutes les applications quotidiennes.

Le problème ici est la transparence (et non, je ne parle pas de la caméra à rayons X controversée livrée avec le OnePlus 8 Pro). Les téléphones de Samsung et d’autres équipementiers offrent la possibilité de basculer entre les modes performances et économie de batterie. Sur l’OP9 Pro, cette « optimisation » a été effectuée en secret, et la désactivation de toutes les options d’économie de batterie ne modifie en rien les performances. Si OnePlus est prêt à faire des économies ici, qui sait sur quoi d’autre l’entreprise a lésiné. Le fait que OnePlus n’ait pas été franc implique une sorte d’acte répréhensible. La controverse soulève également un certain nombre de questions : Oxygen OS est-il simplement gonflé et non optimisé ? Qui décide quelles applications sont concernées ? OnePlus modifiera-t-il les performances des appareils plus anciens, comme Apple a payé une amende de 113 millions de dollars pour l’avoir fait en 2020 ? De plus, si personne ne l’a remarqué jusqu’à présent, qu’est-ce que cela dit sur la nécessité de ces appareils de grande puissance en premier lieu ? Les téléphones économiques ou de milieu de gamme ne sont-ils pas un bien meilleur achat ?

Ce n’est pas non plus la première fois que OnePlus est dans l’eau chaude pour faire pencher la balance dans les repères, bien que dans le passé, cela ait toujours été de créer des chiffres plus favorables, pas pires.

Le OnePlus 9 Pro a déjà été supprimé de Geekbench pour des optimisations logicielles que le site considère comme de la triche. OnePlus a publié une réponse à la controverse, mais cela ne fait pas grand-chose pour effacer son nom : « … notre équipe de R&D a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation de la plupart des applications les plus populaires, y compris Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée. Cela a contribué à offrir une expérience fluide tout en réduisant la consommation d’énergie. Il poursuit en disant « Bien que cela puisse avoir un impact sur les performances des appareils dans certaines applications d’analyse comparative, notre objectif est, comme toujours, de faire ce que nous pouvons pour améliorer les performances de l’appareil pour nos utilisateurs. » Si les performances étaient vraiment l’objectif, optimiser les logiciels et donner aux utilisateurs la possibilité de choisir le type de performances qui leur importe (batterie ou vitesse) semble être la voie à suivre, en particulier pour une marque passionnée comme OnePlus.

Rassemblement

