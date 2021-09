Converge annonce l’album collaboratif ‘Bloodmoon: I’ Feat. Chelsea Wolfe, Ben Chisholm et Stephen Brodsky

“Nous voulions faire quelque chose de plus grandiose que le typique quatre pièces CONVERGER musique », dit CONVERGER chanteur Jacob Bannon en référence à l’inspiration qui a finalement fleuri dans “Lune de sang : je”, le nouvel album collaboratif créé par le légendaire groupe de hardcore aux côtés de la chanteuse sombre Chelsea Wolfe, son compagnon de groupe/partenaire d’écriture Ben Chisholm, et S’EFFONDRER chanteur/guitariste Stephen Brodsky. “Lune de sang : je” sort le 19 novembre sur CD/numérique via Dossiers épitaphes et en vinyle le 24 juin via Rêve de mort.

La collaboration a débuté en 2016 à Roadburn festival aux Pays-Bas où les sept musiciens ont joué CONVERGER matériel sous le nom LUNE DE SANG. L’énergie et l’apparence reçue avec enthousiasme ont inspiré le groupe à vouloir faire de la musique ensemble, même si cela prendrait plusieurs années avant que leurs horaires ne le permettent. Fin 2019, ils ont enfin pu commencer à travailler ensemble sur de nouveaux morceaux à CONVERGER guitariste Kurt Ballou‘s GodCity Studio à Salem, Massachusetts. De futures sessions étaient prévues pour 2020 mais la pandémie verrait le reste du record se terminer à distance.

Produit par Ballou, “Lune de sang : je” est un effort de collaboration déchirant et atmosphérique qui voit chaque artiste travailler ensemble et en dehors des zones de confort afin de créer quelque chose de vraiment unique au projet. “J’ai l’impression que tout le monde a juste gardé la musique à l’esprit et a voulu faire ce qu’il y a de mieux pour la chanson”, note-t-il. Brodsky.

“Le projet a élargi ma voix de nouvelles manières. C’est tellement différent de ce que je chante normalement que j’ai pu m’ouvrir et être vulnérable avec ma voix”, dit Chelsea Wolfe. “Notre dynamique pousse et tire dans toutes les directions sur ce disque, et je trouve que c’est gratifiant sur le plan créatif”, ajoute Bannon.

Aujourd’hui, les sept pièces offrent le premier aperçu de “Lune de sang : je” avec la piste principale “Lune de sang”, que l’on peut entendre ci-dessous.

“Lune de sang : je” liste des pistes :

01. Lune de sang



02. Viscères Des Hommes



03. Bobine



04. Fleur Lune



05. Les langues font le mort



06. Seigneur des menteurs



07. Échec pour toujours



08. La piqûre de scorpion



09. Daimon



dix. Pierre cramoisie



11. Aube sanglante

Photo par: Emilie Oiseaux



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).