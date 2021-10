Conversation COVID entre Gupta et Rogan : discussion productive et civile

Bien que gâchée par des malentendus de chaque côté, ce fut une discussion étonnamment productive.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

T

sa semaine, Joe Rogan, l’animateur de podcast extrêmement populaire et parfois controversé, a invité le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, dans son émission. La dichotomie était fascinante à voir. Après tout, Rogan est la définition de ce que le journalisme déteste aujourd’hui – un pigiste en dehors du contrôle éditorial des anciens médias – et Gupta la quintessence du journalisme médical en Amérique d’aujourd’hui. Mais étonnamment (ou peut-être pas, pour ceux d’entre nous qui connaissent Rogan et Gupta), ce fut l’une des conversations les plus productives à avoir eu lieu dans ce pays depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Tu serais …

Lien source