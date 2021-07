Conversation du jeudi – Denver Dave Kranzler ⋆ 10z viral

par Dave Kranzler, TF Metals Report :

Mon vieux copain, Denver Dave, passe aujourd’hui pour discuter de la Fed, du mot « transitoire », du prix de l’or du Comex et du malaise des actions minières. Si vous ne pensez pas que ce soit de la matière pour une discussion amusante et divertissante, alors vous n’avez jamais entendu Dave et moi partager un podcast auparavant.

Encore une fois, Dave utilise ses produits sur son site Web et vous devriez certainement envisager un abonnement à un ou plusieurs de ses services. Il est vraiment l’un des gentils et fait partie intégrante de notre équipe alors que nous combattons The Evil Ones et leur bande tordue de Shills and Apologists.

Pour aujourd’hui, dans un podcast qui a été enregistré hier, Dave et moi discutons :

À quoi s’attendre de la réunion du FOMC de mercredi Pourquoi le prix de l’or n’est-il pas lié aux taux d’intérêt réels Si la Fed va un jour « réduire » le QE ou augmenter ses taux Quand les actions minières pourraient enfin redémarrer Quelles étaient les « feuilles roses » Et bien plus encore entre

Un grand merci à Dave pour son amitié au fil des ans et pour avoir passé une partie de son temps précieux avec nous à nouveau aujourd’hui. Je sais que vous apprécierez ce podcast !

