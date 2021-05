Conversations avec des amis: 7 choses rapides que nous savons sur la série Hulu

La série limitée sera également dirigée par la réalisatrice nommée aux BAFTA, Leanne Welham

Avec Lenny Abrahamson qui a appelé les coups de feu pour cette adaptation télévisée, Conversations with Friends sera également réalisé par Leanne Welham, la cinéaste nominée aux BAFTA derrière le drame acclamé de 2017, Pili, qui a servi de premier long métrage de réalisatrice.

Loin de ce célèbre premier long métrage, Leanne Welham a réalisé une série de courts métrages, dont Castaway en 2014 et Occupy en 2015. De plus, la cinéaste a également une certaine expérience télévisuelle à son actif. Plus précisément, Welham a réalisé quelques épisodes de His Dark Materials de HBO et The Trial of Catherine Keeler de BBC One en 2020. De plus, en 2019, elle a dirigé un épisode d’Endeavour de PBS. En dehors de la réalisation, Welham a produit et édité le prochain documentaire, Keep on Running.