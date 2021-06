Conversations avec le passé | Critique de livre : L’homme non mariable d’Ashok Ferrey

La conversation et la confrontation avec le passé qui accompagnent la réinvention d’une nouvelle vie définissent le récit.

Un thème récurrent de plusieurs romans sud-asiatiques des dernières décennies a été celui d’un protagoniste qui migre au Royaume-Uni à la recherche d’une nouvelle identité, mais qui est à jamais tourmenté par les fantômes enterrés chez lui. La conversation et la confrontation avec le passé qui accompagnent la réinvention d’une nouvelle vie définissent le récit.

Le dernier roman de l’auteur sri-lankais Ashok Ferrey, The Unmariageable Man, tourne autour du protagoniste Sanjay de Silva, qui émigre de son Colombo natal en Angleterre et commence une nouvelle vie après la mort de son père dominant. Parmi les apparitions à sa poursuite figurent celle de son père, avec qui il partageait un lien œdipien, et de la mère qui lui était morte « bien avant de mourir réellement ». L’histoire est racontée dans le récit à la première personne avec des fils parallèles de sa vie à Colombo et la mort atroce de son père, et en Angleterre où il devient un architecte célèbre.

Sanjay et son père vivaient dans « une maison douloureusement modeste » dans le quartier Colpetty de Colombo. La région semble être son endroit préféré, sa première collection d’histoires s’intitulait Colpetty People. Ici entre un autre fil, la transition de Sanjay d’une vie utilitaire à Colombo à l’ère Thatcher, de la maison Colpetty qui a été construite avec l’argent de sa mère dans les années 1950, « les années utilitaires brutales des années 50 où le béton était roi et ornait son ennemi » à son vie somptueuse à Londres.

Ce roman sur le passage à l’âge adulte reflète également la propre vie de Ferrey, sa migration de la nation insulaire vers l’Angleterre, ainsi que le passage sur le père. Le “protagoniste a beaucoup de moi en lui”, a-t-il déclaré dans une interview, “le chagrin était absolument réel”. Ce n’est pas facile de tisser un roman avec les fils de sa vie. L’expérience vécue impose des exigences inflexibles sur le texte, mais Ferrey s’en sort bien.

Peut-être parce qu’il était conscient du danger inhérent à placer sa vie au centre, il l’a joué avec prudence. « Il est difficile d’écrire sur des événements de la vie réelle : il y a une tendance à se vautrer dans l’auto-indulgence des mémoires de la misère », a-t-il déclaré dans une interview, offrant un aperçu crucial : « La vérité doit tenir bon comme fiction, pas le inverse.”

Ferrey a pris un itinéraire inhabituel jusqu’à l’enclos. Diplômé en mathématiques d’Oxford, il avait été constructeur et préparateur physique avant de commencer à écrire dans la quarantaine.

A mi-parcours du roman, le narrateur se rend compte que « le fil conducteur de cette narration – l’or métallique, le lucide, conférant un certain éclat et une certaine force – manque ». C’est sa mère, une femme invisible, une femme « blanche anglaise » qui a épousé son père sri lankais. Désormais, cela devient l’histoire de la mère disparue. Le roman présente également plusieurs autres femmes appelées “Satellites of Love”, qui planaient autour de son père, et il y a Janine, une charmante femme sri lankaise âgée que Sanjay rencontre à Londres et se lance dans un lien tordu.

Mais il s’agit essentiellement de la confrontation perpétuelle d’un homme avec ses parents. Un homme qui veut se venger de ses parents, qui est conscient que même lorsqu’il raconte sa propre vie, ils contrôlent chaque action, déterminent chacun de ses mouvements. Un homme qui termine le roman sur cette question angoissante : « Qui a abandonné qui, exactement, dans ce petit conte minable ?

Dans cette question, on retrouve de nombreuses vies contemporaines enfermées dans un lien tortueux avec leurs parents.

Ashutosh Bhardwaj est un écrivain et journaliste primé. Son livre récent, The Death Script, a reçu le prix Atta Galatta Non-Fiction Book of the Year

L’homme non mariable

Ashok Ferrey

Maison aléatoire de pingouin

Rs 399, p. 272

