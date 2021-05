“Conversations réelles et brutes” – SoundCloud lance une nouvelle série d’artistes sur Clubhouse

SoundCloud lance une nouvelle série «Clubhouse Sessions», axée sur les nouveaux artistes.

Le nouveau chat audio du Clubhouse sera animé par la DJ et productrice Jasmine Solano. La première série de spectacles se concentrera sur les artistes SoundCloud comme Carmaine, Ela Minus, Kid Quill, Lourdiz, Otis Kane, Payday, Sofia Mills et SoFaygo.

Le nouveau salon Clubhouse Sessions fait partie du nouveau programme d’accélérateur de SoundCloud. Chaque semaine, un artiste est invité au spectacle avec ses collaborateurs, amis et famille pour une plongée profonde dans leur parcours créatif. Solano animera la conversation autour de l’histoire des artistes, les connectant avec d’autres sur Clubhouse.

«Artiste de renommée internationale et créateur de goût de la musique, Jasmine Solano va à la racine avec chaque artiste pour discuter de la façon dont ils ont commencé, partager les défis de carrière, les victoires, les apprentissages, ainsi que vers où ils se dirigent et comment ils prévoient d’y arriver» le communiqué de presse lit. «Les conversations complètes seront disponibles pour les fans du monde entier sur les profils SoundCloud des artistes après l’événement.»

SoundCloud Clubhouse Sessions – Series 1 ScheduleSoFaygo – Mercredi 26 maiLourdiz – Mercredi 2 juinPayday – Mercredi 16 juinOtis Kane – Mercredi 23 juinSofia Mills – Mercredi 30 juinEla Minus – Mercredi 14 juilletKid Quill – Mercredi 21 juillet

Le programme d’accélérateur First on SoundCloud est axé sur un investissement dédié dans la co-création des jalons de carrière de chaque artiste. Les experts en développement d’artistes de SoundCloud travaillent en étroite collaboration avec les artistes pour aider à produire des moments authentiques de carrière. Cela s’étend maintenant à l’hébergement de discussions côté feu sur Clubhouse et à leur publication sur SoundCloud comme des podcasts, semble-t-il.

Une partie de l’attrait de Clubhouse est que la nature des programmes audio semble éthérée et impermanente lorsque vous y participez. Il faut se brancher au bon moment pour être là et vivre l’artiste en direct avec la participation du public. Sans la participation du public, l’expérience ressemble à l’écoute d’un podcast.

Cela aidera probablement les artistes SoundCloud à trouver une présence sur Clubhouse. Mais je ne suis pas sûr que cela attirera plus d’amateurs de musique sur la plate-forme Clubhouse. SoundCloud travaille dur pour apporter plus de visibilité à ses artistes, mais Clubhouse ne restera peut-être pas longtemps le roi.

Déjà, des services comme les espaces Twitter offrent à peu près le même ensemble de fonctionnalités avec de meilleurs outils de filtrage. Il est également ouvert à une plus grande variété de créateurs de contenu, ne reposant pas sur un système d’invitation uniquement. Le lancement Android de Clubhouse est maintenant disponible pour les invités limités également. Vous pouvez découvrir ces artistes SoundCloud-first lors de leurs sessions de plongée au clubhouse en suivant le calendrier ci-dessus.