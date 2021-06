Converse x Carhartt WIP abandonne leur sneaker Chuck 70 « Hinterland » – WWD

Le 27 mai, la marque de baskets emblématique Converse s’est associée à la marque de vêtements et d’accessoires Carhartt WIP pour une autre chute de baskets, cette fois appelée Chuck 70 « Hinterland ».

La collection comprend un style haut, qui se vend 115 $, et un modèle bas, qui se vend 110 $. Les baskets présenteront des itérations de l’imprimé Hinterland du printemps 2021, qui s’inspire de la nature dans des teintes vertes compensées par des détails en noir et blanc. Chaque paire est dotée d’une semelle extérieure vert menthe et de rayures noires.

Les chaussures peuvent être achetées en magasin chez Carhartt WIP et en ligne chez Converse et Carhartt WIP.