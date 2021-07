Convertissez votre ancien Mac en un service de streaming vidéo à l’aide de Plex

Avec la puissance des Mac actuels basés sur Apple Silicon et la prochaine génération d’ordinateurs Apple Silicon qui pourraient arriver plus tard cette année, de nombreux ordinateurs basés sur Intel seront laissés sans but. Alors pourquoi ne pas convertir votre ancien ordinateur en votre propre service de streaming de type Netflix à l’aide de Plex ?

Bien que la création de votre propre service de streaming puisse sembler un processus difficile, c’est facile avec l’utilisation de Plex. Il existe deux types de logiciels pour Plex, le serveur et le client. Le logiciel serveur est installé sur une machine qui stocke des copies de tous les films, musiques ou émissions de télévision que vous souhaitez partager. Vous pouvez ensuite y accéder à partir de presque n’importe quel appareil connecté à Internet.

Pourquoi utiliser Plex ?

Plex a été lancé en 2007 sur la base du populaire XBMC (maintenant connu sous le nom de Kodi). Il facilite la diffusion de fichiers multimédias depuis un périphérique serveur vers une grande variété de périphériques clients. Si vous avez une grande collection de Blu-ray ou de DVD, vous pouvez les extraire avec un outil comme HandBrake. Vous pouvez ensuite diffuser les fichiers, à l’aide de Plex, sur votre téléviseur intelligent, vos téléphones, vos ordinateurs ou vos consoles de jeux. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier des disques physiques ou de racheter des films pour lesquels vous avez déjà payé.

Plex est également une solution très rentable. Puisque vous comptez sur votre propre matériel, la version de base du logiciel est entièrement gratuite. La mise à niveau payante « Plex Pass » déverrouille des fonctionnalités telles que la prise en charge des paroles de musique, les applications mobiles et l’enregistrement de la télévision en direct. Actuellement, le Plex Pass coûte 4,99 $ par mois ou 119,99 $ pour un pass à vie.

En plus de regarder votre propre contenu, Plex héberge également du contenu gratuit financé par la publicité. Diverses émissions de télévision et films sont disponibles à regarder, et ils prévoient de se développer. Plus tôt cette année, Plex a levé 50 millions de dollars pour se développer et investir dans le développement.

Sur une note personnelle, j’ai utilisé Plex pendant plus d’un an avant de décider de passer au Plex Pass. Quand je l’ai fait, j’ai opté pour le pass à vie. La seule fois où j’ai contacté Plex pour obtenir de l’aide, j’ai constaté qu’ils étaient très rapides pour m’aider à résoudre mon problème et ont fait tout leur possible pour y remédier.

Plex Media Server peut fonctionner sur une grande variété d’appareils ; y compris macOS, Windows et Linux. Il peut même fonctionner directement sur des périphériques de stockage connectés au réseau. Si vous utilisez un ordinateur de bureau Mac Pro ou Windows pour votre serveur, je vous recommande fortement d’obtenir un disque dur interne séparé spécifiquement pour votre support Plex. Bien que les ordinateurs portables ne soient pas un serveur idéal, je n’ai jamais eu de problème lorsque j’exécutais Plex à partir de mon ordinateur portable avec un disque dur externe. Bien que vous puissiez utiliser le périphérique de stockage intégré, je trouve que des disques séparés permettent de tout garder plus facilement au même endroit.

Quel que soit l’appareil que vous utilisez, vous voulez vous assurer que le serveur est connecté à votre routeur via Ethernet. Le wifi n’a pas encore atteint la vitesse ou la fiabilité d’une connexion filaire.

Plex facilite l’organisation des films et des émissions de télévision. Il effectue des recherches en ligne pour trouver des descriptions, des fonctionnalités supplémentaires et des notes, mais il a besoin d’un coup de main pour comprendre ce qu’est le film.

Commencez par créer un dossier pour chacun des films, des émissions de télévision et de la musique.

Chaque fois que vous ajoutez un film au dossier des films, intitulez simplement le fichier « titre-film (année de sortie) ». Vous pouvez également ajuster le titre pour des situations plus complexes telles que des sous-titres externes ou plusieurs fichiers pour un film.

Pour les émissions de télévision, vous créez un sous-dossier pour chaque émission de télévision, puis un sous-dossier pour chaque saison. Pour l’épisode, utilisez le format « S01E05 » pour désigner la saison et le numéro de l’épisode.

La musique est vraiment simple à organiser. Créez un sous-dossier sous musique pour chaque artiste et un sous-dossier sous celui-ci pour chaque album. Assurez-vous que chaque piste commence par le numéro de piste puis le nom, séparés par un tiret.

L’installation de Plex est simple. Sur la page des téléchargements, téléchargez et exécutez l’application Plex Media Server pour votre appareil. Vous verrez l’icône Plex apparaître dans votre barre de menu. Sélectionnez l’icône et cliquez sur Ouvrir Plex.

Après vous être connecté ou créé un compte Plex, l’application vous guidera tout au long de la configuration. Sous média, vous voudrez le pointer vers chacun des dossiers séparés pour les films, les émissions de télévision et la musique que vous avez créés précédemment.

Une fois cette configuration terminée, Plex effectuera automatiquement une recherche en ligne pour trouver l’affiche, la description, les acteurs et plus d’informations sur chacun des fichiers. Tant que cet ordinateur serveur est allumé et que Plex est en cours d’exécution, vous pouvez accéder à vos fichiers sur Plex.tv. Cela devrait fonctionner automatiquement de n’importe où dans le monde.

Si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur, pour améliorer la vitesse et la fiabilité en dehors de votre réseau domestique, deux modifications de réseau valent la peine d’être apportées.

Réglage des paramètres réseau

Pour une meilleure expérience, vous voudrez que votre serveur ait une adresse IP constante. Cela peut être fait sur votre serveur ou votre routeur. La manière exacte dont vous définissez cela dépend de votre routeur, mais peut être aussi simple que de définir une adresse réservée dans les paramètres DHCP. Prenez note de l’adresse IP que vous avez définie pour votre serveur.

Tout en restant sur votre routeur, vous devez transférer le port réseau 32400 vers l’adresse IP de votre serveur.

Dans les paramètres du serveur Plex, regardez sous “accès à distance”. Cochez la case « port public spécifié manuellement », assurez-vous que 32400 est le port et enregistrez les modifications. Après cela, vos médias devraient être disponibles en dehors de votre réseau.

Si vous rencontrez des problèmes avec cela, Plex propose un guide détaillé sur les problèmes d’accès à distance et d’excellents articles et guides d’assistance.

