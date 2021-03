Convertissez votre iPad en tablette de dessin pour Windows avec la nouvelle version bêta publique d’Astropad

Astropad propose depuis 2017 son application de studio pour les professionnels de la création qui transforme l’iPad en une tablette de dessin Mac. Après avoir entendu beaucoup de commentaires des utilisateurs, Astropad a lancé une version bêta pour convertir l’iPad en tablette de dessin pour PC.

Astropad a annoncé la version bêta publique gratuite sur une nouvelle page de destination. La version bêta, nommée Project Blue, permet aux utilisateurs de refléter l’affichage de leur PC sur iPad et de dessiner, d’illustrer et de concevoir directement dans des applications Windows telles que Photoshop, Illustrator, Blender, ZBrush, etc.

Comme Astropad studio pour Mac / iPad, Project Blue pour PC / iPad est optimisé pour Apple Pencil et les gestes tactiles et peut être utilisé via WiFi ou câblé via USB.

Project Blue va au-delà d’une simple tablette de dessin. Doté d’une barre latérale robuste et d’une interface utilisateur à l’écran, vous pouvez accéder rapidement à vos raccourcis préférés et personnaliser vos préférences de dessin. – Parce qu’en ce qui concerne votre flux de travail créatif, nous savons qu’il n’y a pas deux artistes qui fonctionnent de la même manière.

Tout le monde peut essayer la version bêta publique gratuite de Project Blue maintenant. Voici ce que la version actuelle inclut avec les nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt:

