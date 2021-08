Convoy signe un bail de 123 000 pieds carrés dans le centre-ville de Seattle et révèle son plan de retour au bureau

À l’intérieur du QG actuel de Convoy à Century Square à Seattle. (Photo . / Taylor Soper)

Certaines entreprises cherchent à réduire l’empreinte de leur bureau physique avec le passage au travail à distance. La startup Convoy de Seattle fait le contraire.

La société vient de signer une nouvelle sous-location pour 123 000 pieds carrés d’espace sur trois étages au gratte-ciel Russell Investments Center au centre-ville de Seattle. Cela représente une augmentation par rapport à l’espace de 73 000 pieds carrés de son siège social actuel en bas de la rue à Century Square.

Convoy est l’une des startups privées les plus valorisées de la région de Seattle. La société, soutenue par Bill Gates, Jeff Bezos, Marc Benioff et d’autres, exploite un réseau de fret numérique qui met en relation les expéditeurs et les chauffeurs de camion. Elle a levé 400 millions de dollars pour une valorisation de 2,7 milliards de dollars en novembre 2019 et emploie plus de 1 000 personnes dans ses bureaux de Seattle et d’Atlanta.

Convoy loue deux de ses étages au Russell Investments Center de 42 étages du groupe Zillow, qui occupe désormais 14 étages dans le bâtiment et n’a pas l’intention de sous-louer plus d’espace. Le géant de l’immobilier met en œuvre un nouveau modèle de main-d’œuvre distribuée à la suite de la pandémie.

Le troisième étage est sous-loué à la société de location Indeed.

Le vétérinaire d’Amazon, Dorothy Li, rejoint la start-up de camionnage Convoy en tant que CTO, déclare que l’entreprise est au “point d’inflexion”

Le nouveau bail de Convoy intervient alors que des questions tourbillonnent sur l’avenir du centre-ville de Seattle, qui était en grande partie déserté lorsque les entreprises ont renvoyé leurs employés chez eux au début de la pandémie.

En juin, Geekwire a interrogé une poignée de dirigeants d’entreprises technologiques sur leurs plans de retour au bureau dans le centre-ville de Seattle. Certains ont abandonné leurs baux et transféré leurs employés vers un travail à distance complet, et d’autres restent préoccupés par la criminalité et l’itinérance. Mais beaucoup restent attachés au centre-ville et sont ravis d’y retourner et de faire partie du processus de revitalisation.

L’augmentation des cas de COVID-19 oblige certaines entreprises à retarder leurs retours au bureau. Le groupe Expedia, basé à Seattle, a déclaré mercredi qu’il autoriserait le travail à distance complet jusqu’au début de l’année prochaine. La décision d’Expedia fait suite à une annonce similaire d’Amazon la semaine dernière.

Convoy a partagé jeudi ses plans de retour au bureau, qui s’articulent autour d’un modèle hybride qui ne nécessite pas un nombre minimum de jours de mandat.

« Nous reconnaissons qu’à mesure que la vie commence à revenir à la normale, la bonne combinaison de distance et de bureau variera pour chaque individu », a déclaré le président du convoi, Mark Okerstrom, dans un article de blog. “Les équipes auront des jours spécifiques de la semaine réservés à la collaboration au bureau, aux réunions, aux événements d’équipe ou simplement pour se connecter et être présents les uns avec les autres.”

La société a également créé des rôles « éligibles à distance » pour les employés qui ne sont pas basés à Seattle ou à Atlanta.

Convoy a déclaré qu’il sous-louerait son espace actuel de Century Square à un autre locataire lors de son déménagement dans le nouveau siège social.

Note de l’éditeur : des détails sur la sous-location de Convoy ont été ajoutés à cette histoire.