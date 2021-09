Conway : Disappearance At Dahlia View est un thriller d’observation en novembre

Nous sommes certainement des fans de la popularité durable des mystères de la résolution de crimes qui sont au cœur de nombreux jeux, en particulier lorsque nous pouvons comprendre « l’enquête » dans le confort d’une chaise confortable avec Switch à la main. Conway : Disparition à Dahlia View semble prêt à offrir beaucoup de cette intrigue, avec la confirmation qu’elle arrive sur Switch – avec à peu près toutes les consoles et PC – le 2 novembre.

Vous pouvez vous en faire une idée dans la bande-annonce récemment publiée ci-dessus, avec un décor de l’Angleterre des années 1950 (Londres, probablement) permettant certainement une narration très stylisée.

Par les créateurs d’Ether One et The Occupation, Conway: Disappearance at Dahlia View est un thriller d’observation captivant se déroulant dans l’Angleterre des années 1950. Lorsque Charlotte May, 8 ans, est portée disparue à Dahlia View, le détective à la retraite Robert Conway cherche la vérité sur sa disparition, observant ses voisins depuis la fenêtre de son appartement et remettant en question leur comportement. Alors que les soupçons s’intensifient, Conway lance sa propre enquête sur la disparition de Charlotte May, suivant des pistes, découvrant de nouvelles preuves et reconstituant l’affaire sur un chemin imprévisible vers la vérité.