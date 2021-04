Conway The Machine Drops ‘Blood Roses’, annonce un nouvel album

Conway the Machine, la force prolifique de Gang Griselda, est de retour avec un nouveau single, «Blood Roses», en prévision de son prochain album La Maquina. “Blood Roses” sera co-publié sur l’empreinte de Conway, Drumwork. La chanson présente son artiste de label Drumwork Jae Skeese et est produite par Cardiak.

Conway est co-fondateur de Griselda Records, aux côtés de son frère, Westside Gunn, et de son cousin, Benny the Butcher. L’étiquette, une empreinte de Records louches, s’est rapidement imposé comme une force incontournable de la renaissance du hip-hop à l’âge d’or. Le trio est tout aussi prolifique, sortant des albums solo et collaboratifs à un rythme rapide. “Blood Roses” est le premier nouveau single de Conway depuis qu’il a sorti If It Bleeds It Can Be Killed avec Big Ghost Ltd en février.

Conway a eu une 2021 très active. Après Si ça saigne, ça peut être tué, Conway a taquiné un certain nombre de projets, y compris God Don’t Make Mistakes, auquel il fait allusion depuis plus d’un an. The Machine a également joué avec les fans en suggérant qu’une collaboration avec Eminem et The Alchemist est en cours. Le rappeur de Griselda a déclaré qu’il était «juste là pour les commentaires» lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait retweeté la rumeur depuis son propre compte. Aucune confirmation officielle d’une collaboration n’a été donnée.

Malgré tous les écrans de fumée et les erreurs de direction, les fans de Griselda seront ravis par «Blood Roses» et la prochaine La Maquina. Conway est en pleine forme sur la nouvelle piste, poursuivant tous ceux qui ont douté de lui avec la confiance d’un titan lyrique. «Je dois être au moins parmi les trois premiers quand je suis un putain de focus», rappe-t-il, avant d’ajouter: «J’avais l’habitude de marcher dans la cuisine en tuant des cafards / Maintenant, venger le meilleur plat que je vais servir avant que la cuisine ne ferme.» Quel que soit le projet, il est clair que Conway the Machine est au sommet de sa forme.

La Maquina de Conway The Machine sort le 16 avril. L’album est disponible en précommande ici.