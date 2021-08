Conway Twitty appelle Loretta Lynn

Deux des grands noms de la musique country étaient au sommet de leur art avec un single n°1 le 17 août 1974. Loretta Lynn et Conway Twitty jouaient l’une des chansons de rupture les plus dramatiques du genre dans “Dès que je raccroche le téléphone.”

Les deux artistes avaient déjà de nombreuses années de succès à leur actif à cette époque. Twitty était le vétéran de nombreux succès de l’ère rock’n’roll à partir de 1957, et le favori country depuis la seconde moitié des années 1960; Lynn avait été un hitmaker country constant depuis le début des années 1960. Son début de carrière a comporté plusieurs duos avec un autre grand pays, Ernest Tubb, avant de faire équipe avec Twitty pour la première fois pour « After The Fire Is Gone » de 1971.

Partenaires nationaux, maintes et maintes fois

Cela est allé jusqu’au n ° 1, tout comme leur suivi “Lead Me On”, et en 1973, la chimie était à nouveau à l’œuvre sur un autre best-seller national, “Louisiana Woman, Mississippi Man”. Vient maintenant “As Soon As I Hang Up The Phone”, le seul single du quatrième album du duo ensemble, Country Partners.

La chanson a été écrite par Twitty et avait l’attrait intelligent et inhabituel d’être une conversation ayant apparemment lieu entre Lynn, chantant ses lignes, et Twitty parlant la sienne au téléphone. Chaque fois qu’il commence à lui dire que leur relation est terminée, elle le coupe, d’abord dans la conviction que les ragots sur leur « fin » sont infondés.

Au milieu de la chanson, Loretta réalise la vérité et continue de chanter pendant que Conway lui dit au revoir. C’est une pièce de théâtre mémorable et mélodramatique dans un genre qui est célèbre pour cela. “Dès que je raccroche le téléphone” est entré dans le classement des pays à la mi-juin 1974 et a passé sa semaine au sommet à la mi-août, remplaçant “Rub It In” de Billy “Crash” Craddock au n ° 1.

