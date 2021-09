‘Cookie Clicker’ crée un succès Steam ridiculement long pour le plaisir

Le Cookie Clicker absurdement simpliste mais extrêmement divertissant a récemment fait son chemin sur Steam, et ses développeurs ont ajouté un nom de réalisation hilarant juste pour rire.

Cookie Clicker consiste à cliquer sur les cookies ! Plus vous cliquez, plus votre score augmente. Le jeu est populaire depuis la sortie de la version gratuite du navigateur il y a longtemps, mais son port Steam n’a atterri que la semaine dernière. Les développeurs ont décidé de tirer pleinement parti des limites de caractères de Steam pour cette nouvelle version, en ajoutant un titre de réussite hilarant qui se lit comme suit :

« Il n’y a vraiment pas de limite stricte à la durée de ces noms de réalisations et pour être tout à fait honnête, je suis plutôt curieux de voir jusqu’où nous pouvons aller. Adolphus W. Green (1844-1917) a commencé comme directeur de la Groton School en 1864. En 1865, il est devenu le deuxième bibliothécaire adjoint à la New York Mercantile Library ; de 1867 à 1869, il est promu bibliothécaire titulaire. De 1869 à 1873, il a travaillé pour Evarts, Southmayd & Choate, un cabinet d’avocats cofondé par William M. Evarts, Charles Ferdinand Southmayd et Joseph Hodges Choate. Il a été admis au barreau de l’État de New York en 1873. Quoi qu’il en soit, comment s’est passée ta journée ?

trouvé sur la page des réalisations pour le clicker de cookie : pic.twitter.com/4tM8olngO2 – chien donné (@bitchrate) 6 septembre 2021

Oui, c’est le vrai titre ! Une récompense pour la cuisson de dix sextillions de cookies par seconde, semble-t-il. Ce titre est un bref résumé pour Adolphus W. Green, le fondateur de Nabisco PC Gamer a rapporté lundi. Il semble que les développeurs aient voulu crier au grand-père des collations savoureuses pour une raison quelconque.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

