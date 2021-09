Cookie Clicker patché sur Steam pour aider les tricheurs à mieux fonctionner

Capture d’écran : Orteil / Kotaku

Je joue toujours à Cookie Clicker au lieu d’écrire à propos de Cookie Clicker car j’ai besoin d’une bonne capture d’écran. C’est ce que je me dis. C’est un argument convaincant – je vais l’utiliser si Patricia commence à demander où se trouve ce message. Ce qui m’aiderait vraiment serait une sorte de triche par clic automatique, quelque chose qui me permettrait de continuer à gagner des cookies supplémentaires sans jamais cliquer. Ce que, plutôt utilement, le développeur Julien “Orteil” Thiennot vient de mettre à jour le support pour le jeu.

Cookie Clicker, au cas où vous auriez manqué l’énorme attention qu’il a suscitée depuis sa sortie sur Steam le 1er septembre, est un jeu de clicker classique. Comme dans un jeu où vous cliquez sans réfléchir sur l’écran, créant une ressource qui vous permet d’acheter des éléments supplémentaires qui accumulent cette ressource plus rapidement, pour une raison indétectable. Ils sont inexplicables dans leur popularité. J’écris ces mots entre deux vérifications dans l’autre fenêtre pour voir si je peux me permettre quelques mines de cookies supplémentaires.

Dans ce jeu, la ressource est, comme vous l’avez peut-être deviné, les cookies. Avec vos cookies, vous pouvez acheter des pointeurs de souris supplémentaires qui cliqueront automatiquement sur la grande image d’un cookie. Et des mamies qui feront chacune deux biscuits par seconde. Et les fermes à biscuits, qui sont une chose. Tout comme les mines de biscuits. Etc. Chacun produit progressivement plus de cookies par seconde, qui peuvent être doublés avec d’autres articles achetés, et oui, en effet, cela devient rapidement totalement incontrôlable.

Oh, et quand je dis “un clicker classique”, je le pense vraiment. Cookie Clicker remonte à 2013 et a été l’un des premiers du genre, et certainement le jeu qui a le plus popularisé cette façon la plus idiote que je passe maintenant mon après-midi.

Les notes de mise à jour d’Orteil pour Cookie Clicker ne sont pas sur Steam, probablement de peur que les yeux de Valve ne s’inquiètent de ces problèmes. Ils sont ici à la place. Et la dernière mise à jour, repérée par PCGN, contient la ligne suivante :

« correction d’éventuelles fuites de mémoire induites par l’audio associées au clic automatique »

C’est-à-dire qu’il a amélioré le fonctionnement de la version Steam du jeu pour ceux qui utilisent des exploits.

Que Dieu le bénisse. Il n’y a pas de droit de vantardise en ligne via le jeu pour votre score, donc la seule personne que vous trichez est vous-même. Et votre éditeur.

