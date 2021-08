Cooking With Paris : que regarder si vous aimez le Paris Hilton Cooking Show

in

Dîner-partage de Martha et Snoop (FuboTV)

Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party a été diffusé sur VH1 pendant deux saisons, mais dans la saison 3, l’émission a changé son nom pour Martha & Snoop’s Potluck Party Challenge. La prémisse originale demandait à Martha Stewart et Snoop Dog d’animer une émission de variétés comprenant des performances musicales, des démonstrations de cuisine, des invités célèbres et une partie repas et questions-réponses.

Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party est un spectacle hilarant qui fonctionne parce que Snoop et Martha jouent tous les deux fortement leurs personnages exagérés, tout en donnant aux téléspectateurs un léger regard sur eux-mêmes. Cuisiner avec Paris fait la même chose. Paris Hilton connaît sa marque mais donne un aperçu de sa vraie personnalité dans son émission de cuisine.

Le dîner-partage de Martha & Snoop est uniquement disponible en streaming via un abonnement au câble VH1 ou sur un service d’abonnement à la télévision en direct, comme Sling ou FuboTV.

Flux Dîner-partage de Martha et Snoop sur FuboTV.