Cooksy, la Chicote robotique qui vous prévient si vos aliments brûlent et vous guide pas à pas avec la recette | La technologie

Si vous n’êtes pas doué en cuisine ou que vous souhaitez vous améliorer avec des recettes, Cooksy est un assistant de cuisine qui surveille ce que vous faites et vous alerte si vous le faites mal.

Les vidéos de recettes sont excellentes, mais elles ne vous disent que ce qu’il faut faire. Et une chose est les instructions d’un professionnel, et une autre le désordre que vous monterez plus tard dans la cuisine …

Dans la plupart des cas, lorsqu’une recette tourne mal, c’est pour l’une des deux raisons suivantes: Vous n’avez pas obtenu la température correcte ou vous n’avez pas réglé l’heure correctement.

Et c’est là que ça entre en jeu Cooksy, un assistant de cuisine qui veille sur ce que vous cuisinez et, comme un robot Alberto Chicote, il vous gronde si la température est trop élevée ou trop basse, si la nourriture brûle, ou si elle est sur le feu depuis trop longtemps. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo:

Comment ça marche Cooksy?

Il est placé sous la hotte ou toute autre surface métallique, car c’est magnétique. Possède une double chambre tournante qu’il faut guider pour qu’il pointe vers les poêles.

D’un côté une chambre thermique mesurer la température de la casserole plusieurs fois par seconde. Cette caméra vous avertit si la température est trop élevée ou trop basse, selon la recette, ou les marges que vous indiquez.

Une seconde capteur haute définition équipé d’intelligence artificielle enregistrez le processus et transmettez-le à votre mobile. Ainsi, vous pouvez laisser la casserole sur le feu et aller regarder la télévision, pendant que vous regardez le contenu de la casserole sur votre mobile.

Si vous demandez Cooksy Quoi Je t’ai appris à préparer une recette, l’intelligence artificielle est capable de reconnaître les produits que vous mettez dans la casserole. En fonction de la température ou du temps de préparation Il vous dira quand vous devez ajouter chaque ingrédient, pour que tout cuit à l’heure exacte et à la bonne température.

Grâce à Cooksy aucun plat ne brûlera à nouveau, ni ne sera mal cuit parce que vous n’avez pas atteint la bonne température, ou que vous l’avez mis sur le feu pendant trop peu ou trop longtemps.

En outre peut enregistrer automatiquement des vidéos de recettes que vous pouvez télécharger sur les réseaux sociaux ou partager avec d’autres utilisateurs.

Cooksy cherche un financement pour le fabriquer, à Indigogo. Si vous êtes intéressé, il a un prix de 322 euros, 40% de moins que lors de sa mise en vente en magasin. Ils commencent à être expédiés en octobre.