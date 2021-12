Cool Christmas Songs : 20 morceaux pour un Noël alternatif

Donc c’est Noël? Comme nous sommes plongés dans les publicités de Yuletide, « Merry Xmas Everybody » de Slade et « I Wish It could be Christmas Everyday » de Wizzard sont en forte rotation. Bien si c’est votre truc, mais cela ne satisfera peut-être pas ceux qui souhaitent célébrer une saison festive plus branchée avec des chansons de Noël plus ostensiblement cool.

Ne vous méprenez pas ici. Il ne s’agit pas d’une tentative à la Scrooge de bousculer les traditions, pas plus que de dénigrer les grands festifs tels que « Noël blanc » ou « Winter Wonderland ». Pourtant, si Noël est destiné à tous, alors nous pensons qu’il est également juste d’offrir un cadeau aux fans de musique les plus aventureux. Si vous aimez une bonne part de crédibilité pour accompagner votre verre de joie festive, voici notre sélection de 20 chansons de Noël sympas, compilées juste pour vous.

Weezer – Nous vous souhaitons un joyeux Noël (2008)

Une version pop-punk courte, nette et fidèle de l’incontournable festif de Noël 2008 avec Weezer EP. Les six pistes du disque ont été initialement enregistrées pour le jeu vidéo iOS d’Apple du même nom.

Les Citrouilles Smashing – Noël (1997)

Enregistré pendant les sessions du quatrième album du groupe, Adore, mais sorti sur l’une des compilations caritatives étoilées d’A&M, A Very Special Christmas 3 – le troisième d’une série de sorties abritant de nombreuses chansons de Noël cool.

Pas de doute – Oi au monde (1997)

Salutation ska contagieuse de style skinhead à Noël. À l’origine la face B de « Happy Now ? » de la vente de diamants Royaume tragique.

Def Leppard – Nous avons tous besoin de Noël

Légendes du hard rock résilient Déf Leppard ont toujours su se vanter d’une attractivité transversale. En effet, les punks avertis et les rockers alternatifs ont embrassé Joe Elliott and co, alors ils lèveront sûrement un verre à la chanson de Noël 2018 du groupe: l’une des meilleures ballades acoustiques des piliers du Yorkshire, avec une coda finale grandiose qui va tout le chemin jusqu’à 11.

Chris Cornell avec onze – Ave Maria (1997)

L’une des plus grandes pertes du rock en 2017 a été Chris Cornell, il est donc normal que cette liste de chansons de Noël cool comprenne son interprétation obsédante de « Ave Maria » de Schubert, initialement présentée dans A Very Special Christmas 3.

Eels – Tout va être cool ce Noël (1998)

Un autre joyau caché sur une face B. Dans ce cas, le passage à « Cancer For The Cure » ​​de Anguilles‘ album de deuxième année acclamé, Electro-Shock Blues.

Amy Winehouse – J’ai vu maman embrasser le Père Noël (2004)

Amy WinehouseLa version terreuse de style bossa nova de l’album Billboard 1952 de Jimmy Boyd a été enregistrée en direct pour une émission spéciale du jour de Noël de la BBC Radio 2, L’Évangile selon Noël.

Les tueurs – Ne me tirez pas sur le père Noël (2011)

Collecte Les tueurs‘ singles annuels de Noël de 2006 à 2011, l’EP de Noël (Red) sorti en numérique – contenant ce morceau – était un record caritatif dont les bénéfices ont été reversés à la campagne anti-SIDA Product Red dirigée par Bono et l’activiste américain Bobby Shriver.

Reine – Un conte d’hiver (1995)

Une beauté onirique et psychédélique d’une chanson enregistrée à la toute fin de reinecarrière avec Freddie Mercury. Il apparaît sur l’album posthume de 1995, Fabriqué au paradis.

David Bowie et Bing Crosby – Peace On Earth / Little Drummer Boy (1982)

Décrit par le Washington Post comme « l’un des duos les plus réussis de l’histoire de la musique de Noël », Bowie et BingLa version transcendante de cette chanson de Noël stellaire est en fait une reprise d’un morceau enregistré pour la première fois par The Sound Of Music-inspiring Trapp Family Singers en 1951.

Beck – Le petit garçon de la machine à tambour (1997)

L’autoproclamé « robot funk des vacances » de Beck« Little Drum Machine Boy » de sept minutes est apparu six mois après son point de repère Odelay album, sur la compilation Just Say Noël de Geffen. Il y a des battements de tambour Roland 808, des grelots et des cloches à vache, et c’est assez brillant.

Tom Petty – Noël encore une fois (1992)

Hymne entraînant et grand écran avec un crédit de coproduction Jeff Lynne et une touche de Phil Spector. Il a été inclus dans une autre des collections de Noël double platine d’A&M, A Very Special Christmas 2.

Lady Gaga – Arbre de Noël (2008)

Une rareté festive en téléchargement numérique uniquement qui échantillonne généreusement la chanson de Noël classique « Deck The Halls ». Il a fait irruption dans le Top 30 du Billboard’s Holiday Songs Chart, malgré les insinuations sexuelles des paroles.

Blink-182 – Je ne serai pas à la maison pour Noël (2001)

Enregistré à l’origine et publié en tant que promo radio en 1997, mais n’est officiellement sorti en single qu’en 2001. Il reste le californien skate-punk le seul numéro 1 canadien des étoiles.

Bon Jovi – S’il vous plaît revenez à la maison pour Noël (1992)

La couverture émouvante de Jon Bon Jovi du palmarès Billboard 1960 de Charles Brown était à l’origine une autre vedette de A&M’s A Very Special Christmas 2 en 1992. Publié en tant que single en 1994 (sous le Bon Jovi banner), il est entré dans le Top 10 au Royaume-Uni et en Irlande.

Snoop Dogg – Le Père Noël va droit au ghetto (1996)

Avec un échantillon de Isaac Hayes‘ « Faire votre truc, » EspionnerLa friandise festive de est apparue sur une compilation caritative de Death Row Records, Christmas On Death Row.

Chuck Berry – Run Rudolph Run (1958)

Une bascule de contreventement dans la même veine à 12 barres que MandrinLe tube signature de « Johnny B Goode ». A depuis été couvert par des artistes aussi disparates que Bryan Adams, Luc Bryan, Grateful Dead and Slaughter And The Dogs.

Squeeze – Jour de Noël (1979)

Sorti sur un vinyle blanc convenablement hivernal, l’inclinaison solitaire de Squeeze à la gloire de Noël est une version étrangement pessimiste de la saison des fêtes, avec Chris Difford fournissant une version lyrique de la nativité à la « Up The Junction ».

Les Kinks – Père Noël (1977)

De Les Kinks‘ Misfits sous-estimé vient ce rocker percutant et socialement conscient, dans lequel Ray Davies menace d’étouffer le grand homme à la barbe blanche à moins qu’il ne « donne un travail à mon papa parce qu’il en a besoin / Il a beaucoup de bouches à nourrir. »

Pearl Jam – Laisse-moi dormir (Temps de Noël) (1991)

Tôt – et extrêmement à collectionner – Confiture de Perles single, enregistré plus tard en direct pour l’album de compilation 2011 Pearl Jam 20.

Les Pogues (avec Kirsty MacColl) – Conte de fées de New York (1987)

Mis à part Bowie et Bing, le seul succès grand public de la liste, mais il mérite amplement sa place parmi ces chansons de Noël cool. Il est impossible d’imaginer les vacances sans « Fairytale Of New York », qui a été, bizarrement, enregistré un jour d’été étouffant en août 87.

Faible – Juste comme Noël (1999)

Généralement connu pour son alt.pop funèbre et lente, le trio du Minnesota Low a sorti le glorieux EP de Noël en 1999 comme « un cadeau aux fans ». C’est transcendant et s’ouvre sur ce joyeux épisode de pop sans vergogne pure et assistée par des cloches de traîneau.

