Cool Gadget Gifts: Top gadgets pour offrir à vos proches ce Diwali

La saison des fêtes est arrivée et c’est le moment idéal pour montrer à votre proche que vous l’aimez. Les gadgets (TWS, haut-parleurs, appareils portables intelligents, horloge intelligente, brosse à dents électrique, purificateur d’air) peuvent être une excellente option de cadeau. Nous avons rassemblé une liste de gadgets que vous pouvez envisager pour augmenter le quotient de vie de votre proche ainsi que pour répondre à ses besoins technologiques quotidiens. Cela inclut des produits à différents niveaux de prix, afin que vous puissiez trouver quelque chose de bien pour tout le monde.

Haut-parleur Bluetooth Sony SRS-XB13 (Rs 3 990)

Le haut-parleur Bluetooth sans fil compact extra-grave offre un son profond et percutant. Il est équipé d’un nouveau processeur de diffusion du son avec technologie DSP pour des rythmes améliorés et une diffusion sonore plus large ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités telles qu’une autonomie de 16 heures, un micro intégré pour les assistants vocaux, un indice IP67 qui le rend étanche à l’eau et à la poussière, et Google Fast Pair pour une connectivité rapide et transparente.

Lenovo Smart Clock Essential (Rs 2 999, disponible sur Flipkart)

Le Lenovo Smart Clock Essential est une bonne horloge intelligente pour n’importe quelle pièce. Avec son grand écran audacieux, vous pouvez consulter l’heure de l’autre côté de la pièce. Les utilisateurs peuvent parler à Google pour poser des questions, écouter de la musique, contrôler des appareils domestiques intelligents, etc. Cette horloge intelligente est conçue pour vous aider à être plus productif et comprend une veilleuse, un haut-parleur et des microphones intégrés.

Amazon Echo Dot 4e et 3e génération

Êtes-vous à la recherche de l’enceinte intelligente parfaite qui s’intègre à votre décoration intérieure et offre en même temps l’originalité d’Alexa ? Mettez la main sur les haut-parleurs Echo Dot d’Amazon. L’Echo Dot d’Amazon est un haut-parleur intelligent qui peut être commandé par la voix, même à distance. Echo Dot (4e génération) a une nouvelle conception sphérique et des performances de basses améliorées par rapport à Echo Dot (3e génération). Echo Dot 3rd Gen à Rs 2 149 et Echo Dot 4th Gen à ` 4 149 sont disponibles pendant le Amazon Great Indian Festival en cours.

Écouteurs Sony WF-XB700 vraiment sans fil (Rs 6 490)

Le WF-XB700 est l’offre de Sony dans la catégorie TWS, un appareil sans tracas parfait pour les mélomanes en déplacement. Doté de la technologie EXTRA BASS de Sony, il crée un son grave précis et percutant qui rehausse la piste et maintient la clarté vocale pour une expérience d’écoute extrêmement riche et complète. Batterie longue durée avec charge rapide pour de longues heures d’écoute.

Brosse à dents électrique rechargeable Oracura Sonic Plus (Rs 3 499)

Le SB300 est la solution dentaire idéale qui vous permettra de vous brosser les dents selon vos exigences buccales avec ses modes de travail sensible, propre et blanc. On dit que c’est la brosse à dents à vitesse sonique la plus élevée au monde qui vous offre 48 000 coups par minute. Ses caractéristiques puissantes et ultra-efficaces vous aident à éliminer la plaque dentaire de la surface de vos dents et nettoient votre bouche en profondeur.

Purificateur d’air Philips AC1215/20 (Rs 9 399)

La purification intelligente Vitashield détecte automatiquement la qualité de l’air et élimine 99,97 % des polluants atmosphériques aussi petits que 0,003 micron, 800 fois plus petits que les PM 2,5. Il purifie une pièce standard en seulement 12 minutes avec un CADR de 270 m3/heure (la taille standard de la pièce est de 18 pi sur 12 pi avec une hauteur de plafond de 8 pi). Il est livré avec un indicateur de qualité de l’air à 4 couleurs qui donne des informations en temps réel sur la qualité de l’air et élimine 99,90 % des bactéries et virus, testé pour éliminer le virus H1N1 en suspension dans l’air.

Galet Cosmos (Rs 3 799)

Grâce à la technologie Bluetooth, cette montre connectée vous permet de passer et de recevoir des appels de manière pratique. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent une communication mains libres directement depuis votre poignet. Cette montre connectée vous permet d’enregistrer des contacts importants et fréquemment appelés afin que vous n’ayez pas à fouiller dans une liste de contacts étendue pour passer un appel, surtout lorsque vous êtes pressé par le temps. La montre dispose également d’un pavé numérique pour aider à appeler.

