Cool That Gossip Girl’s Upper East Side dirigé par des femmes de couleur ⋆ 10z viral

Hier, c’était la première de la série du redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max. Cela a mis en place de nombreuses graines de conflit potentiellement intéressantes et des motivations abrutissantes, mais c’est de la télévision. Parfois, le ridicule peut être amusant. En tant que personne qui a grandi en regardant l’original Gossip Girl, en regardant ce nouveau renouveau mettant en vedette des acteurs qui ont pour la plupart mon âge ou plus jeunes que moi, j’ai pensé à la principale différence pour le spectateur adolescent d’aujourd’hui : ils verront l’Upper East Side se dérouler principalement par des femmes de couleur.

**Spoilers pour Gossip Girl.**

La série OG Gossip Girl était, tout comme l’Upper East Side, majoritairement blanche. Parmi les principaux acteurs – Dan, Serena, Blair, Nate, Jenny et Chuck – aucun d’entre eux n’était un acteur de couleur. À part les serviteurs de Blair, le seul personnage de couleur récurrent était Vanessa Abrams, jouée par Jessica Szohr, qui est métisse. Et même cet aspect d’elle n’était peut-être pas clair jusqu’à ce que Gina Torres joue sa mère dans un rôle d’invitée.

Je me souviens à quel point Vanessa était détestée en tant que personnage. Contrairement aux Upper East Siders, Vanessa était une guerrière proto-sociale, une fille de Brooklyn et amoureuse de Dan. Elle était souvent en conflit avec le désir de Dan de s’ancrer plus profondément dans la scène sociale de Blair Waldorf et Serena van der Woodsen, ce qui signifiait qu’elle avait le rôle redouté d’hypocrite mélangé à Debbie-downer.

Même lorsqu’elle marquait un point, Vanessa n’avait tout simplement pas l’espace nécessaire pour être sympathique, et les scénaristes ne lui ont jamais donné grand-chose à faire à part sortir avec les mêmes gars qu’elle trouvait moralement répréhensibles. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de moments où elle était mesquine ou enfantine, mais ils semblaient toujours plus tenus contre elle. De plus, étant donné que l’un des personnages de la série a agressé sexuellement deux femmes, il est frustrant de voir les scénaristes avoir plus d’empathie pour Chuck et son BS que Vanessa et son hypocrisie d’adolescente.

En tant que seul personnage important de la couleur pendant plusieurs saisons jusqu’à ce que Raina Thorpe arrive dans la saison quatre, jouée par la magnifique Tika Sumpter, infusant une injection bien nécessaire de mélanine dans le casting, il est difficile de regarder Vanessa être si marginalisée – de voir le montrer activement décider que sa valeur au niveau de l’histoire sera toujours moindre.

Dans une interview accordée à Vulture en 2017, le producteur exécutif Josh Safran a admis que le manque de diversité de la série est l’un de ses rares regrets. “Quand je repense à Gossip Girl, les seules choses que je regrette n’étaient pas autant de représentation pour les personnes de couleur et les histoires homosexuelles”, a déclaré Safran. « Ce sont les deux choses que je pense que nous aurions probablement pu approfondir. »

Et maintenant, en 2021, le casting de Gossip Girl 2.0 est principalement non blanc. Notre reine des abeilles, Julien Calloway, est interprétée par l’actrice queer noire Jordan Alexander, et sa rivale est sa demi-soeur, Zoya, qui est également noire, interprétée par Whitney Peak. Julien porte également le crâne rasé, ce qui est un petit hommage amusant à Vanessa de la série de livres, qui était également chauve. Au sein du it-group, nous avons une Luna, interprétée par l’actrice trans mexico-américaine Zión Moreno; Monet, joué par Savannah Lee Smith, une jeune actrice noire ; et Evan Mock, un homme à moitié philippin jouant Akeno “Aki” Menzies.

Il n’y a encore personne d’aussi sombre que Tika Sumpter dans la série (on peut l’espérer), mais c’est quand même un changement substantiel par rapport à avant.

Je ne mentirai pas sur le fait d’avoir un vrai frisson en voyant Zoya se coucher avec un foulard en soie couvrant sa tête. C’est une petite chose, mais c’est quelque chose qui n’aurait jamais existé dans l’original Gossip Girl.

Il peut sembler idiot de souhaiter une représentation quelconque d’un programme comme Gossip Girl, mais les gens du BIPOC veulent des connards riches qui leur ressemblent à la télévision.

À l’heure actuelle, il y a quelques éléments grinçants dans la nouvelle émission Gossip Girl, notamment le fait que les enseignants derrière Gossip Girl Instagram semblent ne pas utiliser de VPN, mais je n’ai pas regardé l’original pour plus de réalisme; Je l’ai regardé pour me divertir. Voyons comment cela se passe.

