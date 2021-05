Cooleyhighharmony et le génie du hip-hop Doo-Wop de Boyz II Men

Formé en 1988 à la High School for Creative Arts de Philadelphie, Boyz II Hommes ont eu leur grande pause l’année suivante quand ils se sont faufilés dans Nouvelle édition le vestiaire de l’homme Michael Bivins à Philadelphie. Il a été tellement impressionné par leur audition impromptue – une version a cappella de «Can You Stand The Rain» de son groupe – qu’il a accepté de les gérer sur place. Avec Bivins à la barre, Boyz II Men a rapidement signé un accord avec Motown et s’est mis à travailler sur Cooleyhighharmony, le premier album de 1991 qui a lancé leur carrière stratosphérique.

Écoutez Cooleyhighharmony sur Apple Music et Spotify.

Écrit en grande partie par le groupe et produit par Dallas Austin – l’homme qui a ensuite supervisé certains des plus grands succès de TLC – Cooleyhighharmony est une œuvre de choix qui mêle le R&B à l’ancienne avec des influences contemporaines, et les deux singles principaux de l’album ont montré la polyvalence du groupe. «Motownphilly», co-écrit par Michael Bivins et mettant en vedette un caméo de rap qui détaillait cette fatidique première rencontre dans les coulisses, a utilisé le genre New Jack Swing optimiste et influencé par le hip-hop qui a dominé les charts cette année-là, tandis que «It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday», une reprise a cappella picotante du tube de GC Cameron en 1975, mettait parfaitement en valeur les voix classiques et les harmonies proches de chaque membre. Les deux singles ont gravi les palmarès pour devenir les 5 meilleurs tubes américains.

Ailleurs, il y a des jams lents sous la forme de «Please Don’t Go» et «This Is My Heart»; les Boyz présentent leur côté sensuel sur le “Uhh Ahh” doux et soyeux; et il y a un autre hymne optimiste influencé par New Jack Swing sous la forme irrésistible du «Sympin ‘» faisant référence à James Bond. Pendant ce temps, avec ses harmonies proches parfaites sur des rythmes hip-hop difficiles, «Under Pressure» était peut-être l’exemple le plus pur du son que les garçons eux-mêmes surnommaient «hip-hop doo-wop».

Avec le groupe présentant un look preppy et net qui était un nouveau changement par rapport à l’image de rue qui dominait le R&B à l’époque, Cooleyhighharmony a connu un énorme succès lors de sa sortie, le 30 avril 1991, devenant rapidement multi-platine en tant que il a atteint le n ° 3 dans le tableau d’affichage américain. Réédité l’année suivante pour inclure «End Of The Road», la chanson enregistrée pour la bande originale de Boomerang et qui avait valu à Boyz II Men leur premier single n ° 1, l’album a atteint des sommets commerciaux encore plus élevés en se vendant à plus de neuf millions de dollars. copies. Il y a eu plus de succès lors de la saison des récompenses alors que Cooleyhighharmony a remporté le prix de la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec voix aux Grammy Awards de 1992, préparant le terrain pour leur suivi de vente multi-platine en tête des charts, II.

Cooleyhighharmony peut être acheté ici.

Pour plus de classiques de New Jack Swing, notamment «This Is How We Do It» de Montell Jordan et «Poison» de Bel Biv DeVoe, écoutez la liste de lecture R&B des années 90 sur Apple Music et Spotify.