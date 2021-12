COONOR TRAGEDY – COLÈRE, ANIMOSITÉ ET MAGNANIMITÉ

Prenons un peu de recul, alors qu’en service actif, la plupart d’entre nous ont exécuté nos commandes/tâches qui nous ont été confiées en fonction de nos compétences individuelles. Les mesures prises par le CEMD décédé étaient-elles sous « ordre illégal » ? Je ne pense pas. (Crédit d’image: armée indienne)

Par le lieutenant-colonel Manoj Kumar Channan

Le 08 décembre 2021, la plupart d’entre nous étaient collés aux chaînes d’information des médias alors que la triste nouvelle de l’hélicoptère de l’Indian Air Force (IAF) s’écrasant sur les collines de Coonoor a entraîné la mort du chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, son épouse. , les officiers d’état-major, le détachement de sécurité et le personnel navigant. Le seul survivant est un instructeur de l’IAF ; un lauréat de prix de galanterie luttant pour sa vie.

L’événement dans son ensemble, s’il est passé en revue sans passion, m’a amené à écrire quelques pensées qui me viennent à l’esprit. Certains ne sont pas très agréables au goût, mais alors la réalité a la mauvaise habitude de vous donner des coups de pied dans l’aine pour laisser les choses s’enfoncer.

Équipes d’intervention d’urgence

D’après les images sur les chaînes de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux, il était évident que les forces de l’ordre locales et les équipes d’intervention d’urgence n’étaient pas équipées pour gérer cela.

La zone n’était pas bouclée et pour la plupart, c’était un événement qu’ils voulaient capturer à la caméra – à quel gain, ils ne le savaient peut-être pas eux-mêmes.

L’équipe d’intervention d’urgence ne disposait d’aucun équipement médical/médicament pour porter secours aux blessés. En fait, d’après les visuels, il était indicatif qu’aucun médecin n’ait accompagné les équipes sur le site du crash. Les médecins se tenaient au bord de la route, à côté des ambulances avec des brancards prêts à l’emploi.

Des moments précieux ont été perdus au cours desquels des vies auraient pu être sauvées.

Le tournage insensible des blessés alors qu’ils étaient évacués dans leur douleur a nié la dignité et le respect qui ne sont pas acceptables dans notre culture.

Un code de conduite moral doit être mis en place qui donne les directives et limite le partage de masse de telles images à la détresse des proches des défunts et des blessés.

Dans certains pays, les services Internet sont limités pour empêcher la spéculation et interdire aux individus de jouer au jeu du « doigt le plus rapide en premier » en étant le premier à signaler.

Les chaînes d’information avaient rapporté que le ministre de la Défense Rajnath Singh fera une déclaration sur le sol de la maison du Parlement, ce qui a été fait par la suite ce matin, sa visite à la résidence du CDS, suivie de la visite du chef de l’armée La visite du personnel (COAS) à la résidence était suffisamment révélatrice pour que nous ayons perdu le CDS.

Le compte Twitter de l’IAF, après les approbations requises, a ensuite tweeté la mort du CDS.

Alors que la promotion du général Rawat en tant que COAS et sa nomination en tant que premier CEMD ont été considérées par beaucoup dans la fraternité des anciens combattants et la rue Civvy comme se rapprochant du leadership politique en tant qu’étapes d’amélioration de carrière personnelle, et les politiques étant promulguées comme un résultat direct, oublier qu’en tant que CEMD s’acquittait d’une tâche assignée. Que ce soit le général Rawat ou tout autre officier nommé, cela n’aurait fait aucune différence.

Prenons un peu de recul, alors qu’en service actif, la plupart d’entre nous ont exécuté nos commandes/tâches qui nous ont été confiées en fonction de nos compétences individuelles. Les mesures prises par le CEMD décédé étaient-elles sous « ordre illégal » ? Je ne pense pas.

Les mesures prises par le CEMD étaient-elles populaires auprès de la base et moins de tous les anciens combattants ? Le plus improbable. Comme pendant les jours de service, aucun en tant que chef militaire ne recherchait une popularité bon marché, pourquoi réprimander l’homme dans sa mort ?

Les services de défense indiens ont toujours traité les morts avec dignité et honneur, quelques-uns, en particulier les anciens combattants qui ont été nourris et élevés selon ce code d’honneur, se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs sentiments. Naturellement, les anciens combattants en tant qu’individus ont droit à leur point de vue, mais pas au détriment de la bonhomie et de la camaraderie du Service. C’est un moment pour tous de faire une introspection pour le meilleur ou pour le pire !

Alors que le CDS était au sommet de la pyramide, très peu d’attention a été accordée à ses collaborateurs et à son parti de protection. Des professionnels dans l’âme, sélectionnés pour aider le Top Man avec le Top Job, leur engagement, leur loyauté sans faille et leur capacité à livrer à un Boss qui sentait qu’il manquait de temps, ont dû mettre leur patience à l’épreuve sans fin.

Nihal Chauhan a écrit un bel hommage au lieutenant-colonel Harjinder Singh du 2/11 GR, un officier commissionné lorsque le père de Nihal était le commandant. Un lien familial qui s’est renforcé et a été rompu par le malheureux accident.

Ce serait bien si certains des vétérans qui connaissaient ces Braveheart écrivaient sur leur service.

Alors que nous continuons dans les services de défense à faire face aux menaces internes et externes. Nous sommes également les premiers intervenants en cas d’urgence et voir l’évacuation des blessés dans des couvertures/tapis/draps empruntés n’est pas acceptable.

C’était en effet amusant de voir une partie de l’équipe d’intervention en ordre de bataille avec des armes, comment cela pourrait-il être utile, à moins que des ordres archaïques existent dans les SOP de l’unité pour être équipés en conséquence tout en répondant à de telles urgences.

Les diseurs de bonne aventure sont occupés – les dates d’ancienneté, l’armée/l’armée de l’air/la marine ou l’un des chefs récemment retraités sont récupérés pour le service actif. Cela, espérons-le, en occupera quelques-uns.

Je cite le brigadier Satish Padmanabhan : « La réaction à une tragédie doit avoir de la grâce et de la magnanimité. Nous avons grandi en tant que nation, mais certains, à travers leurs réactions joyeuses et mesquines à une perte nationale tragique, ont révélé leur côté sombre. Méfiez-vous des ennemis à l’intérieur ».

Je résume ce que j’ai commencé avec « Tragédie, Colère, Animosité, Magnanimité » sont étroitement liés et nous devons y réfléchir dans les moments difficiles, après tout, ce n’est pas un monde parfait.

(L'auteur est un vétéran de l'armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

