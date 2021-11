Le fils de Hugh Hefner, Cooper Hefner, annonce que lui et sa femme, Scarlett Byrne, une ancienne de Harry Potter, attendent des jumeaux. Le couple a fait l’annonce de leurs prochains paquets de joie pendant les vacances, disant à People Magazine qu’ils étaient tous les deux impatients de s’ajouter à leur famille grandissante. « Scarlett et moi ne pourrions pas être plus heureux de continuer l’aventure de la parentalité ensemble », a déclaré Hefner au point de vente.

Lui et sa femme ont également partagé les annonces sur leurs comptes Instagram personnels. « Scarlett et moi allons accueillir deux nouveaux membres de la famille ce printemps. Nous ne pourrions pas être plus heureux en attendant l’arrivée de nos jumeaux », a déclaré l’héritier Hefner, ajoutant « Un très joyeux Thanksgiving à tous! »

« Remerciant pour notre famille grandissante. Cooper et moi sommes très heureux de partager que nous accueillerons des jumeaux au début de 2022. Je vous souhaite à tous un joyeux Thanksgiving. » Byrne-Hefner a déclaré dans son message. L’annonce a été reçue avec un tas de félicitations de la part des proches du couple. « Super photo. Joyeux Thanksgiving et félicitations », a commenté Crystal Hefner, la dernière épouse de Hugh Hefner sous la photo de Cooper. « Ahhhhh félicitations, maman jumelle !!! ❤️❤️❤️ c’est une si belle aventure incroyable ! Je t’envoie de l’amour dans ce voyage incroyable », a déclaré une maman influenceuse dans les commentaires. « Je t’aime tellement TWINNY », a répondu Afshan Azhad, l’une des co-stars de Harry Potter de Byrne.

Les deux ont récemment célébré le 20e anniversaire de la franchise de films. « Joyeux 20 ans Potterheads ⚡️ Honoré d’être un petit rôle dans un monde aussi incroyable. Mon voyage a commencé avec le 4ème film mais tout le monde et tout ce qui a à voir avec le tournage quotidien pendant 8 ans sur ces films incroyables me manque toujours. Merci aux meilleurs fans dans le monde pour avoir maintenu la magie en vie 20 ans plus tard. Je dois tout à ces films », a écrit Azhad sur Instagram.

Le couple a accueilli une fille, Betsy Aldridge-Conrad après la grand-mère de Cooper, le 24 août 2020 à Los Angeles. « Ma grand-mère représentait le monde à la fois pour Scarlett et moi », a-t-il déclaré à People à l’époque, ajoutant que la naissance de leur premier enfant les avait « remplis d’une telle joie » et qu’ils « ne pouvaient pas être plus heureux ».